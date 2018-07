Lo sport è un diritto per tutti Evento promosso dal Coni e sostenuto dal Comune di

Giusy Versace sveste i panni dell’atleta - arriva la sua prima proposta di legge : “lo sport è un diritto di tutti!” : Questa mattina alla presentazione della Pdl in una conferenza stampa dal titolo “Lo sport è un diritto di tutti” anche Giusy Versace Oggi Giusy Versace è “scesa in pista” a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, questa volta non per affrontare una gara di atletica leggera, ma per far sentire la sua voce e le sue idee sul legame tra sport e disabilità, prima in una conferenza stampa e poi in un’interrogazione parlamentare. Eletta nel ...