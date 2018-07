“Lo ha deciso lui” | Elena Santarelli | la rivelazione sul figlio Giacomo

caffeinamagazine

: Stadio Roma, Luca Parnasi resta in carcere. Lo ha deciso la Cassazione ? - RaiNews : Stadio Roma, Luca Parnasi resta in carcere. Lo ha deciso la Cassazione ? - La7tv : Per ricordare #carlovanzina questa sera @andreapurgatori introdurrà i due film che LA7 ha deciso di mandare in ond… - Stefano270358 : RT @claudiocerasa: Con quale spirito gli investitori osservano la nuova Italia giallo verde? Il 35% degli investitori interpellati da un so… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) La vita diè cambiata per sempre dal giorno in cui ha scoperto la terribile notizia della malattia che aveva colpito il. Da quel momento in poi per lei, per il piccolo e per Bernardo Corradi è iniziata una dura battaglia durante la quale la showgirl non ha nascosto mai la situazione, parlando pubblicamente in rete dei problemi del. Una scelta che ha spinto molti suoi ammiratori a starle accanto con tanti messaggi di solidarietà, ma come spesso accade in questi casi non è mancato chi ha provato ad approfittarne per della polemica decisamente gratuita e fuori luogo.ha però tenuto a chiarire in queste ore che ogni decisione in merito è stata presa insieme proprio al piccolo, compresa quella di rivelare pubblicamente la sua difficile situazione. “Perché rendi pubblica la situazione grave di tuo? Non è giusto nei suoi ...