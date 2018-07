Lo fermano per un controllo e il nigeriano spezza la gamba al carabiniere

Tesoro - aste BTP confermano trend aumento rendimenti sul lungo periodo : Teleborsa, - Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di BTP con varie scadenze nell'asta tenutasi stamattina. Un unico comune denominatore: la crescita dei rendimenti. Il titolo triennale è stato ...

Alluvioni in Giappone fermano produzione automotive. Stop per Mitsubishi - Mazda e Daihatsu : TOKYO - Le forti inondazioni che hanno colpito il Giappone, stanno creando non pochi problemi - oltre che alla popolazione - anche al sistema industriale del Paese, compreso il settore automotive....

Migranti - tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono - dove si fermano - quali sono le rotte per l’Europa : la video-scheda : Quanti sono, dove si fermano, quali sono le rotte per l’Europa. Una video-scheda per capire meglio le dimensioni del fenomeno delle migrazioni dal continente africano verso l’Europa in cui si evidenzia il drastico calo degli arrivi in Italia ma anche il basso impatto, in termini relativi, di Migranti presenti nel nostro Paese rispetto ad altri stati europei. L'articolo Migranti, tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono, dove si ...

Maltempo - Giappone in ginocchio : 100 morti e decine di dispersi. Si fermano le fabbriche di automobili : Il Maltempo mette in ginocchio il Giappone: inondazioni e frane causate dalle piogge torrenziali, che in questi giorni hanno colpito la parte occidentale del Paese, hanno provocato decine di morti....

Sciopero aerei luglio 2018 - si fermano anche i voli Ryanair : Una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti si stanno verificando persino in questo periodo durante il quale gli italiani hanno cominciato ad andare in vacanza. Tra pochi giorni assisteremo ad uno Sciopero nazionale del comparto aereo, che metterà a rischio i voli. Ad incrociare le braccia, saranno prevalentemente i controllori di voli della società ENAV. La protesta si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 5 luglio, ma poi è stata ...

GAIA PERASSO E GAIA FIORENTINI - 17ENNI SCOMPARSE NEL fermano/ Appello in tv : "Fateci sapere che state bene" : Due 17ENNI SCOMPARSE nel FERMANO: ultime notizie, due ragazze di Fidenza sono svanite nel nulla, attivato il protocollo nazionale per cercarle.

BPER Banca Beach Volley Italia Tour - Ostia. Prima giornata : Colombi/Breidenbach non si fermano - Bonifazi/Manni nel tabellone perdenti : Spettacolo, divertimento, caldo e tanta gente: questo il menu della Prima giornata di sfide allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Tantissime le partite giocate oggi per decretare i semifinalisti vincenti sia in campo maschile che in quello femminile. Non è mancato lo spettacolo con alcune gare davvero divertenti anche per il pubblico che, numeroso ha attorniato i campi ...

CASERTA - 4 SUORE SOSPESE PER MALTRATTAMENTI SU BAMBINI/ Telecamere a scuola confermano botte agli alunni : 4 SUORE SOSPESE per MALTRATTAMENTI su BAMBINI. San Marcellino, botte e urla nella scuola dell'infanzia. I carabinieri hanno indagato nei mesi di aprile e maggio, scoprendo...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Luca Maresca e Angelo Crescenzo si fermano ad un passo dal podio - Erminia Perfetto fuori al primo turno : Si interrompe ad un passo dal podio il sogno di Luca Maresca e Angelo Crescenzo di conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Come emerge dal sito ufficiale della Fijlkam, Luca Maresca nella categoria -67 kg ha superato il primo incontro e si è arreso al secondo turno contro il francese Lopes per 2-1, accedendo alla finale per il terzo posto, in cui ha sfidato lo spagnolo Ennkhaili, che è riuscito ad avere ...

Venezia - 25enne trovato impiccato in parco Ca' Bianca/ Ultime notizie - scoperta dei ragazzini che fermano bus : Lido di Venezia, 25enne trovato impiccato nel parco di Ca' Bianca: Ultime notizie e mistero sul movente suicidio. scoperta choc dei ragazzini.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi stanno insieme / Foto - baci appassionati confermano : lo scoop di Spy : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi stanno insieme. Il settimanale Spy ha beccato i due a cena insieme e nel pieno di un bacio appassionato che conferma il gossip