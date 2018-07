Listeria da surgelati | richiamati anche gli spinaci Ungheria RASFF lancia allerta

Listeria - come conservare e consumare correttamente i surgelati : Da diversi giorni non si parla d’altro che della Listeria, il batterio killer individuato in alcuni prodotti surgelati. Diversi lotti di verdure contaminate sono stati ritirati, ma l’allarme resta e molti consumatori si chiedono come prevenire il contagio e soprattutto come conservare e consumare correttamente gli alimenti surgelati acquistati al supermercato. come riportato dal Ministero della Salute, il batterio è resistente agli ...

Pericolo Listeria nei surgelati - ritiri in tutta Europa. Coldiretti : “Evitare allarmismi” : Dall’Italia, alla Germania al Regno Unito passando per l’Austria: in Europa si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati a seguito del possibile rischio di contaminazione da listeria. Nel nostro Paese sono stati già ritirati lotti di minestrone Findus e lotti di verdure e mais Lidl. Ma la situazione è “contenuta” e non preoccupante.Continua a leggere

Ritirati prodotti surgelati da Findus per rischio Listeria : Findus ha provveduto al ritiro di alcuni prodotti surgelati a causa del rischio listeria. L'azienda ha annunciato sul proprio sito web che è in atto a scopo cautelativo il richiamo dei seguenti lotti di produzione: Minestrone tradizione 1 chilogrammo L7311 L7251 L7308 L7310 L7334, Minestrone tradizione 400 grammi L7327 L7326 L7304 L7303, Minestrone Leggeramente sapori orientale 600grammi L7257 L7292 L7318 L8011, Minestrone leggeramente bontà di ...

Batterio nei surgelati - il Ministro della Salute : 'in italia nessun focolaio Listeria' : Ritirati in mezza Europa, fra cui l'italia, diversi lotti di un prodotto surgelato. Conterrebbe un Batterio pericoloso, il listeria con conseguenze per la Salute dell'uomo. Il Ministro Grillo: 'Via il ...

Epidemia di Listeria - ritirati prodotti surgelati : ecco quali sono : Scatta l'allarme listeriosi e si allarga il numero di prodotti surgelati ritirati dai supermercati. Dopo che Findus, in via...

Epidemia di Listeria in Ue - ritiri di surgelati anche in Italia | Findus e Lidl richiamano prodotti : Epidemia di Listeria in Ue, ritiri di surgelati anche in Italia | Findus e Lidl richiamano prodotti Epidemia di Listeria in Ue, ritiri di surgelati anche in Italia | Findus e Lidl richiamano prodotti Continua a leggere L'articolo Epidemia di Listeria in Ue, ritiri di surgelati anche in Italia | Findus e Lidl richiamano prodotti proviene da NewsGo.

Listeria : gli italiani hanno consumato 402 - 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017 : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in ...

Listeria - ritiro per minestroni surgelati Allerta contaminazione in mezza Europa : Findus e Lidl (marchio Freshona) ritirano diversi lotti di minestroni: ecco quali (e a quali codici prestare attenzione). L’allarme si estende in Germania e Gran Bretagna. La ministra Grillo: «Nessun focolaio in Italia»

Caso Listeria : Lidl e Findus ritirano questi surgelati. Ma l'allerta si allarga : altri marchi coinvolti : «La decisione è stata presa in linea con la politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti». La decisione, «volontaria e in via del tutto precauzionale», di ...

Rischio Listeria nei minestroni surgelati - è allarme : Si allarga il ritiro di lotti di alcuni vegetali surgelati per il Rischio listeria. Dopo che Findus , in via precauzionale, ha richiamato volontariamente alcuni prodotti ' Minestrone ', Lidl oggi fa ...

In Europa si allargano i ritiri di prodotti alimentari surgelati - per la possibile contaminazione da Listeria : La ministra Grillo assicura: Al momento non risultano focolai di Listeria in Italia ed il ritiro dei prodotti sono effettuati in via precauzionale. Il pericoloso batterio, di cui è in corso un'...

Rischio Listeria - Findus e Lidl ritirano prodotti surgelati | : L'allerta europeo sulla possibile presenza del batterio in prodotti surgelati arriva anche in Italia. Findus ritira 14 lotti di 4 tipi di minestrone, Lidl solo 2 prodotti venduti esclusivamente in ...

Listeria - si allargano i ritiri di surgelati in Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Listeria - verdure e mais a rischio. Ecco i surgelati ritirati in Italia ed Europa : Findus ritira 14 lotti di minestrone, due prodotti Freshona tolti dal mercato nei Lidl in Sicilia. "Operazione precauzionale". Il ministro Grillo: "Nessun focolaio in Italia"