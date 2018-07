Libero Cinema in libera terra 2018 | la carovana che porta i film nei luoghi confiscati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) Tornain, ladiitinerante contro le mafie che ogni anno gira l’Italia per proiettare pellicole negli spaziai criminali. “Continuiamo a disturbare i mafiosi e i loro amici”, ha detto Don Luigi Ciotti nel video di lancio della tredicesima edizione, organizzata da Cinemovel Foundation e. Dal 17 luglio al 5 agosto lafarà tappa in Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Ad esempio, tra i vari appuntamenti, il 3 agosto si fermerà a San Giuseppe Jato (Palermo), dove nel 1996 il figlio del boss pentito Santino Di Matteo venne sciolto nell’acido. Ogni tappa del Festival è organizzata in stretta collaborazione con le realtà del territorio. Le tappe autunnali disinno il 5 e il 6 ottobre, a Ferrara per il Festival di Internazionale e ...