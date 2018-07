Lena Dunham | con qualche chilo di troppo si può essere felici

Lena Dunham è più felice con dieci chili in più : Una foto vale più di mille parole. Lena Dunham ne mette una accanto all’altra e poi inizia a scrivere. La protagonista degli scatti è sempre lei, newyorchese, 32 anni, diventata famosa per aver ideato la serie Girls. C’è un «prima» e un «dopo». Il «prima» è una foto di qualche anno fa, scattata per le vie di New York. Lena indossa una gonna. Questa la didascalia: «A sinistra: 62, 5 chili, ammirata tutto il giorno e oggetto di avance ...