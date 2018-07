Lele e Quentin40 al Wind Summer Festival per le nuove proposte con Giungla e Scusa ma

optimaitalia

: #Lele bravissimo che vergogna, io non ho capito una parola di quello che ha detto Quentin40 #WindSummerFestival - donasorry : #Lele bravissimo che vergogna, io non ho capito una parola di quello che ha detto Quentin40 #WindSummerFestival - FabioFor1 : E vince pure lo sconosciutissimo Quentin40, ma povero Lele. #WindSummerFestival - SummerFestival : RT @Radio105: Pronti per la premiazione??? @SummerFestival #WindSummerFestival ? -

(Di giovedì 12 luglio 2018)al, protagonisti della sfida giovani della seconda serata trasmessa su Canale 5 giovedì 12 luglio., questa sera, si sono sfidati nella categoria Giovani deldell'estate di Canale 5.Ad essersi conquistato un posto nella gara finale che decreterà il vincitore tra gli emergenti è stato, che ritroveremo nella quarta puntata dello show, in gara contro gli altri due vincitori di tappa.Come per la scorsa puntata il vincitore è sta stato votato dagli artisti big ospiti dele da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. I vincitori delle prime tre serate dlsi sfideranno in occasione del quarto ed ultimo appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria., rapper considerato una delle promesse musicali degli ultimi tempi, ha vinto ...