Lega : Salvini a Barzago - se fosse festa Unità solo 4 sfigati : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Saluto anche i tanti che non sono riusciti a entrare. Se fosse una festa de L’Unità ci sarebbero 4 sfigati…”. lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a una festa della Lega a Barzago (Lecco). L'articolo Lega: Salvini a Barzago, se fosse festa Unità solo 4 sfigati sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Salvini-Di Maio - colloquio riservatissimo : accordo Lega M5S almeno fino alle elezioni Europee : La Dagobomba arriva poco dopo le 17. E' il sito di Roberto D'Agostino a rivelare di un riservatissimo colloquio a quattr'occhi che sarebbe avvenuto nelle scorse ore tra i due vicepremier del governo ...

Salvini : stop a vitalizi - con Lega si fanno fatti : Roma – “Approvato in Parlamento il taglio dei #vitalizi a 1.240 ex parlamentari: stop a vecchi e assurdi privilegi. Con la Lega, dalle parole ai fatti!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: stop a vitalizi, con Lega si fanno fatti proviene da RomaDailyNews.

Di Maio-vitalizi ok di Salvini : "oggi giornata storica"/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, 'oggi giornata storica'. Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi Pd e FI.

Saviano contro Salvini : "delirio onnipotenza - bypassa Bonafede"/ Ministro Lega : "altri insulti - nuova querela" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini , ancora, : 'delirio d'onnipotenza' sul caso migranti-Diciotti, 'bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?'.

Qualcuno avvisi Matteo Salvini che il Viminale diffonde fakenews sui migranti che smentiscono il Capo della Lega : "Di fronte a questi numeri che sono ovviamente più che attendibili - afferma Orlando - è sempre più evidente come la politica e le prese di posizioni di Salvini non hanno alcun fondamento ma sono, ...

SONDAGGI POLITICI/ Domina Governo Lega-M5s al 57% : Centrodestra senza Salvini al 15% - Pd-Csx ‘regge’ al 23% : SONDAGGI elettorali POLITICI: intenzioni di voto e ultime notizie, la fiducia nel Governo Conte con la Lega che straccia il M5s nel consenso dei ministri. Salvini-Giorgetti battono Di Maio(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Fondi Lega - Francesco Belsito : "Con me tesoriere c'erano in cassa 40 milioni - Salvini li chiedeva per Radio Padania" : Quei 49 milioni di rimborsi elettorali ricevuti dal Carroccio fra il 2008 e il 2010 che sono stati utilizzati per spese personali hanno portato l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito a una condanna a 2 anni e 6 mesi dal Tribunale di Milano. Oggi ricorda in un'intervista alla Stampa la sua gestione dal 2010 al 2012."Quando ho lasciato il Carroccio, nel 2012, la Lega Nord era un partito ricchissimo. Ricordo che sui conti c'erano più di ...

[Il retroscena] Salvini respinge - Toninelli salva. È scontro sui migranti tra Lega e Cinque Stelle : E che il dossier migranti continua a far emergere approcci diversi tra il segretario della Lega, con la politica "sbarchi zero" e "poeti chiusi" e gli alleati 5 Stelle. Nulla da fare ancora per Rai, ...

Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari 'migranti' verso la Lega/ Azzurri in Puglia : "Forza Italia morirà" : Salvini 'spaventa' Berlusconi: parlamentari 'migranti' verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia 'Forza Italia morirà'.

I Legami pericolosi tra il partito di Matteo Salvini e la 'ndrangheta : Rosarno è nota per la presenza di un alto numero di stranieri, nel 2010 le immagini della rivolta dei braccianti africani fecero il giro del mondo. All'epoca ministro dell'Interno era Roberto Maroni, ...