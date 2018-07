Le politiche commerciali di Trump sono dannose Soprattutto per gli Usa

Tensioni geo politiche e fragilità commerciali minacciano stabilità mercati : I credit default swap delle banche europee si sono mossi di conseguenza con relative cadute dei prezzi delle obbligazioni in un contesto in cui proprio il mondo delle emissioni corporate inizia a ...

Piazza Affari e Borse europee attese in ribasso in avvio su tensioni commerciali e politiche : A questo scenario già teso, si aggiunge in Europa la crisi governativa in Germania, con la cancelliera Angela Merkel al centro delle polemiche per la sua politica migratoria in Europa. Secondo alcune ...