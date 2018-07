Le nomination agli Emmy 2018 | Il Trono di Spade e Westworld sfidano Netflix | la lista

optimaitalia

(Di giovedì 12 luglio 2018) Poco fa, dal Microsoft Theater di Los Angeles, sono state annunciate le. La cerimonia che ogni anno premia il meglio del talento televisivo americano si terrà il 17 settembre e sarà condotta da due presentatori del Saturday Night Live, Colin Jost e Michael Che.Guidano le, Ildicon 22 candidature, seguito dal Saturday Night Live e, ognuna con 21. Chiude The Handmaid’s Tale con 20. La HBO dovrà vedersela quest'anno con, che schiera Stranger Things, The Crown, Ozark e Orphan Black. Ecco quindi lacompleta:Miglior serie drammaticaThe AmericansThe CrownGame of ThronesThe Handmaid’s TaleStranger ThingsThis Is UsMiglior attore in una serie drammaticaJason Bateman, OzarkSterling K. Brown, This Is UsEd Harris,Matthew Rhys, The AmericansMilo ...