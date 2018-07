Le cose da sapere sulla finale dei Mondiali tra Francia e Croazia

Quattro cose da sapere sull’Amazon Prime Day per non perdere nessuna offerta : Cosa ci sarà all'Amazon Prime Day 2018? Come funziona e quali prodotti saranno in offerta? Ecco Quattro cose da sapere sull'evento annuale dedicato dalla piattaforma di e-commerce ai suoi abbonati Prime, in programma il 16 e 17 luglio prossimi: iscrizione, tipi di sconti, promozioni in preparazione e giornaliere.Continua a leggere

5 cose da sapere sull’addio al nubilato di Chiara Ferragni : Il matrimonio dell’anno (dopo quello di Meghan ed Harry, s’intende) si avvicina e intanto i due prossimi sposini, Fedez e Chiara Ferragni, hanno organizzato i loro addii al nubilato e celibato. Se in realtà del rapper non si ancora nulla (a forza di litigare con tutti, gli resterà qualcuno con cui fare “bisboccia”?), Chiara partirà per il suo il week end del 14 e 15 luglio. Dove, come, quando e con chi: ecco tutto quello che si sa, ...

Francia-Croazia : le cose da sapere sulla finale dei Mondiali : È un traguardo sportivo incredibile per un paese che, nonostante abbia poco più di 4 milioni di abitanti, ha una grande tradizione negli sport di squadra. La squadra che ha portato a Mondiali è ...

Francia-Croazia : le cose da sapere sulla finale dei Mondiali : Quando si gioca, dove e come ci arrivano Francia e Croazia The post Francia-Croazia: le cose da sapere sulla finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Le 10 cose da sapere su Cristiano Ronaldo (per sorprendere il fidanzato juventino) : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. L’ufficialità è arrivata da poche ore, ma la notizia in realtà era nell’aria da giorni: tanto che cogliere qualcuno impreparato sull’argomento è ad oggi francamente difficile. Tutti sanno tutto, o quasi: dov’è cresciuto, cosa mangia, quanto guadagna. Ma, come si faceva a scuola, per chi si fosse attardato e volesse recuperare in fretta – magari per sorprendere lo scettico fidanzato juventino ...

Raffaela e Andrea : 3 cose da sapere sulla coppia di Temptation Island : Chi sono Raffaela e Andrea di Temptation Island 2018 Tra le sei coppie di Temptation Island 2018 ci sono anche Raffaela e Andrea. I due stanno insieme da sette anni e vengono dalla provincia di Salerno. Dopo tanti anni insieme hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, per capire se davvero ne vale […] L'articolo Raffaela e Andrea: 3 cose da sapere sulla coppia di Temptation Island proviene da Gossip e Tv.

5 cose da sapere su Sharp Objects - una delle serie dell’estate : In un palinsesto estivo, soprattutto sulle reti americane, non più sonnacchioso come un tempo, l’8 luglio fa il suo debutto su Hbo Sharp Objects, una nuova miniserie destinata a catturare parecchia attenzione, non solo per la sua protagonista (una travagliata Amy Adams), ma anche per il suo tema controverso e per il suo stile di realizzazione sperimentale. Tratta dal romanzo di debutto di Gillian Flynn, tratta di una reporter problematica ...

10 cose da sapere se hai deciso di viaggiare da sola : Una nuova lingua, magari da mettere in pratica nel Paese in cui vi trovate, oppure uno sport. Fare qualcosa che vi arricchisca, vi farà sentire molto bene e il viaggio diventerà anche un'esperienza ...

Come "funziona" la Naspi per pensionati : tutte le cose da sapere : Non sono pochi in Italia i pensionati che per diversi motivi decidono di continuare a lavorare. Naspi per i pensionati: chi ne ha diritto Le tipologie di lavoro "post-pensione" sono...

Messi moglie e figli : 5 cose da sapere sulla vita privata del calciatore : 5 curiosità sulla vita privata di Lionel Messi Lionel Messi è un grande calciatore ma soprattutto un uomo appagato e sereno. Merito di una vita privata tranquilla, tenuta costantemente lontana da gossip e malelingue. Messi è felicemente sposato da un anno con Antonella Roccuzzo, la ragazza conosciuta in Argentina quando era ancora un adolescente. Quella […] L'articolo Messi moglie e figli: 5 cose da sapere sulla vita privata del calciatore ...

Vuoi diventare bionda? Ecco cinque cose da sapere : Arriva sempre un momento, quasi come un’illuminazione improvvisa, in cui realizziamo che diventare bionde possa essere la soluzione a tutto. Alla noia quotidiana, al compagno che inizia a darci un po’ per scontate, o a quello che ancora non ci ha notate, al lavoro poco stimolante, o, più semplicemente, al nostro look che non ci piace più. È la sindrome della bionditudine. Colpisce più o meno tutte, fosse anche un pensiero distratto ...

10 cose da sapere su Stefania Spampinato - l'italiana di Grey's Anatomy : Ama la musica brasiliana A un'ex ballerina che ha girato il mondo non si puà non chiedere quale sia il suo genere musicale preferito. «Ascolto un po' di tutto, ma mi piace tanto la musica brasiliana. ...

Le cose da sapere sui ballottaggi delle elezioni comunali : Dove si vota, come si vota e tutte le altre informazioni utili: si esprimono preferenze SOLO per il sindaco e non per le liste, per esempio The post Le cose da sapere sui ballottaggi delle elezioni comunali appeared first on Il Post.

Facebook - Zuckerberg e blockchain : le cose da sapere per gli utenti : E' un 2018 che per Facebook, comunque vada, rappresentera' un passaggio cruciale. Uscire, eventualmente, indenni da una vicenda che ha destato scalpore a livello mondiale come quella relativa alla questione Cambridge Analytica rappresenterebbe una prova di forza non da poco per quello che resta il più popolare tra i social network. E' però innegabile che i fatti abbiano indotto Zuckerberg a fare delle riflessioni che, nei giorni scorsi, hanno ...