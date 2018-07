Lazio | Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni | fissate le visite mediche

Lazio - Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni : domani le visite con gli inglesi : giunta alle battute conclusive la trattativa che ha visto coinvolti per settimane la Lazio e il West Ham per il trasferimento di Felipe Anderson in Premier League. Dopo un lungo periodo di ...

Felipe Anderson-West Ham : fumata bianca. Addio Lazio : Lotito ha accettato l'ultima offerta del club inglese. Nelle prossime ore il brasiliano diventerà un calciatore del West Ham

Lazio - Felipe Anderson al West Ham : Lotito ottiene ciò che vuole - le cifre dell’affare e la percentuale del Santos : Felipe Anderson chiude la sua avventura con la Lazio passando al West Ham, tutti i dettagli della trattativa che fa contento Lotito Felipe Anderson al West Ham, affare fatto. Il calciatore della Lazio si appresta a fare le valigie per volare in Premier League, dopo una lunga trattativa estiva. Felipe Anderson ha avuto un’annata tra alti e bassi, condita anche da qualche screzio con Inzaghi, dunque l’addio è stato condiviso e la ...

