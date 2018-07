Lazio | ecco la nuova maglia 2018-2019 | spicca l’aquila sul petto

Lazio - ecco la nuova divisa 2018-2019 : torna la storica “maglia bandiera” : Si avvicina a grandi passi l’inizio della stagione 2018-2019 ed è così tempo di presentazione delle nuove maglie che saranno indossate dai principali club. Abbiamo così ora la possibilità di farci un’idea della divisa home della Lazio, realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Macron. Il brand ha deciso di ispirarsi alla tradizione e di […] L'articolo Lazio, ecco la nuova divisa 2018-2019: torna la storica “maglia ...

Ronaldo alla Juventus - ecco le riveLazioni dell’amico-procuratore Mendes : “Cristiano è felice e vivrà in centro a Torino” : 1/7 ...

Alessandro Greco parla dopo la cancelLazione di Zero e Lode : ecco cosa ha confessato : FUNWEEK.IT - Il pubblico ancora non si capacita della scelta di allontanare Alessandro Greco dalla Rai dopo il buonissimo successo di Zero e Lode, programma che non è stato riconfermato ai palinsesti ...

Maltempo : torna regolare la circoLazione sulla Lecco-Bergamo : E’ tornata regolare intorno alle 17.20 la circolazione ferroviaria sull’intera linea Lecco – Ponte San Pietro – Bergamo. Il traffico era stato sospeso tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, alle 5.10 a causa di un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni provocato dal Maltempo. Il passaggio dei treni era stato parzialmente riattivato alle 9 nella tratta fra Cisano-Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro. In ...

Maltempo Lombardia : circoLazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo : circolazione ferroviaria fra Calolziocorte-Olgiate e Ponte San Pietro (linea Lecco–Bergamo) sospesa per un inconveniente alla linea di alimentazione elettrica dei treni provocato dal Maltempo: lo rende noto RFI secondo cui è “in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario“. L'articolo Maltempo Lombardia: circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo sembra essere il primo su Meteo Web.

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Psg - Buffon ‘fa la spesa’ in Italia : colpacci da Juventus - Milan e Lazio - in attacco Cristiano Ronaldo. Ecco come sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Il Psg si muove per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l’assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l’ultima Champions è stata deludente e l’obiettivo è quella di alzare l’asticella. Il club francese dopo l’arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione ...

Lazio - ecco la contropartita giusta per Acerbi : affare ad un passo : Acerbi in arrivo alla Lazio, il centrale di difesa del Sassuolo approderà alla corte di Simone Inzaghi La Lazio ha individuato in Acerbi il centrale difensivo giusto per sostituire De Vrij. Da settimane si fa un gran parlare di questo accordo con il calciatore, ma mancava il sì del Sassuolo. Ebbene, nelle ultime ore tale accordo sembra essere arrivato, sbloccato anche dall’inserimento di una contropartita di spessore. Si tratta del ...

Lazio - ecco Berisha : visite mediche e firma in giornata : visite mediche in corso per Valon Berisha. Il terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati, in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l'idoneità sportiva presso la clinica ...

Calciomercato Lazio - ecco Sprocati : ha fatto le visite mediche : ROMA - La Lazio abbraccia Mattia Sprocati . L'attaccante venticinquenne, arrivato dalla Salernitana , si è recato nella mattinata di oggi in Paideia, dove ha svolto le visite mediche di rito. Dopo i ...

Napoli scatenato! 3 colpi in arrivo - un rinnovo e la riveLazione di De Laurentiis : “ecco chi vuole Ancelotti” : De Laurentiis pronto a scatenarsi sul mercato, il patron del Napoli ha piazzato i primi colpi ma non è certo finita qui… Il Napoli vuole a tutti i costi accorciare ancor di più il gap dalla Juventus, effettuando possibilmente anche il sorpasso in chiave scudetto. Per raggiungere tale obiettivo, la società del patron De Laurentiis si sta muovendo attentamente sul mercato. Le ultime notizie che arrivano da Napoli sono concitate, ma ...

Lazio - senti Milinkovic-Savic : “futuro? Ecco cosa dico…” : Milinkovic-Savic è tra i calciatori più chiacchierati di questo caldo calciomercato, il serbo riceverà tante proposte estive… Milinkovic-Savic è stato eliminato ieri dai Mondiali di Russia 2018, adesso potrà dunque godersi le meritate vacanze al termine di un’annata massacrante. Incombe però il calciomercato, con tante voci sul suo conto. Qualche parola sul futuro l’ha detta il diretto interessato ieri dopo la gara con il ...

Lazio - ecco Berisha il tuttofare : La Lazio accelera e prende finalmente forma. Dopo Durmisi, ecco Berisha e a breve si chiude pure per Acerbi. Tutti e tre bei combattenti.

Chiudere una reLazione : ecco i sette modi peggiori per farlo : Rompere con qualcuno non è mai facile. Il rischio di ferire l’altra persona è concreto, soprattutto se non è d’accordo nel Chiudere il rapporto. Tuttavia, nel far capire di aver preso questa decisione si possono “limitare i danni”, mostrando sensibilità e rispetto o, al contrario, con modi freddi e drastici, si possono provocare dei veri e propri traumi nel partner. Alcuni esperti di relazioni, contattati dal magazine ...