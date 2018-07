Lazio | anche Petagna

Biagio Antonacci : "In passato - ho avuto reLazioni lunghe anche quando capivo che l'amore era finito..." : Biagio Antonacci, reduce dal successo del suo ultimo album, Dediche e manie, e del relativo tour, è stato intervistato da Vanity Fair.Il cantautore e musicista milanese, che compirà 55 anni il prossimo 9 novembre, ha ripercorso la propria esistenza, partendo ovviamente dalla sua infanzia che non è stata del tutto rose e fiori.prosegui la letturaBiagio Antonacci: "In passato, ho avuto relazioni lunghe anche quando capivo che l'amore era ...

Lazio - opzione Wesley. Inzaghi ripensa anche alle due punte : Wesley non sarà solo un acquisto, ma un progetto. La Lazio sta accelerando la trattativa per ingaggiare l'attaccante del Bruges. Da tempo c'è il sì del 21enne brasiliano, da definire invece l'accordo ...

Lazio - testa a testa Real Madrid-Manchester United per Milinkovic : La Juventus rallenta la corsa a Milinkovic-Savic . Secondo Il Corriere dello Sport , con l'arrivo sempre più vicino di Cristiano Ronaldo il club bianconero molla la pista che porta al serbo. Sul calciatore sarà testa a testa tra Real Madrid e Manchester United , con la Lazio ...

Lazio - l'incontro con Kezman sblocca anche Wesley : Due mercati paralleli. Uno per completare la squadra, l'altro in attesa di Milinkovic e del destino che avrà il serbo. Due strade che Inzaghi segue con attenzione e che, naturalmente, gli creano un po'...

Lazio - dopo Acerbi Lotito chiude anche per Wesley : I biancocelesti pronti a chiudere il sesto colpo in entrata. Sarà il brasiliano il prossimo vice-Immobile

Mercato italiano - Le immatricoLazioni calano anche a giugno : Ancora un mese di contrazione per il Mercato italiano dell'auto. A giugno, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono state pari a 174.702 unità, con un calo del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Si tratta del quarto mese negativo da inizio anno; non a caso i dati del primo semestre mostrano una flessione dell'1,45%, pari a 1.120.829 veicoli registrati. La Jeep sostiene il gruppo FCA. Non si arresta neanche a ...

La Lazio non si ferma - visite mediche anche per Berisha : Valon Berisha è un nuovo calciatore della Lazio, superata la concorrenza della Sampdoria, il centrocampista svolgerà oggi le visite mediche visite mediche in corso per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo sta sostenendo i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine ...

Saltare la coLazione fa ingrassare/ Il primo pasto della giornata è anche il più importante : Saltare la colazione fa ingrassare, il primo pasto della giornata è per i nutrizionisti anche quello più importante perché aiuta il metabolismo a partire. Non mangiare è un grave errore.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:26:00 GMT)

Sudoku a coLazione e Cubo di Rubik a merenda : la passione per i mind games contagia anche le star : Intanto, in attesa dei risultati definitivi della scienza, la comunita´ dei "mind gamers" cresce sempre di piu´. anche in mancanza di reali effetti positivi per il cervello, infatti, ci ...

Lazio - Berisha a un passo : c'è l'accordo anche con il Salisburgo : Secondo colpo in arrivo in casa Lazio. Dopo Riza Durmisi acquistato dal Betis Siviglia, il ds Igli Tare sta per chiudere un'altra operazione. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista classe '93 del ...

Mercato Lazio - per il centrocampo piace anche Berisha : Il centrocampista del Salisburgo vorrebbe giocare in Serie A. I biancocelesti lo conoscono bene e stanno valutando la possibilità di portarlo a Roma

Lazio - non solo Tare e Peruzzi - rinnovo in arrivo anche per lo staff medico : La salute prima di tutto. Dopo i rinnovi del ds Tare, del segretario generale Calveri e del club manager Peruzzi, la Lazio in settimana incontrerà i propri medici per discutere il loro futuro. Il ...

Lazio - arriva anche la firma di Sprocati : L'attaccante ha firmato un contratto quinquennale con il club biancoceleste, che ora dovrà decidere il suo futuro

In prossimità dell’estate “DepiLazione total body” per lei - ma sempre più anche per lui : Addio a petti villosi di Tom Sellek o Sean Connery, il nuovo ideale di maschio prevede un look sempre meno macho, ma con depilazione su petto, schiena e perché no, anche all’inguine. Una moda forse? Una tendenza in espansione nei paesi più moderni,e sempre più in ascesa tra i giovani. che hanno nei loro idoli del calcio, da sempre esempi dei ragzzini e ragazzi. Se nel deserto le motivazioni erano riconducibili all’igiene, nei Paesi ...