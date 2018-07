Lavoro nei giorni di festa | il governo lavora per reintrodurre un limite

huffingtonpost

(Di giovedì 12 luglio 2018) Ilstando perunall'apertura degli esercizi commerciali neifestivi. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico Davide Crippa ha presentato in Parlamento una proposta di legge per superare la liberalizzazione introdotta dal decreto Monti e stabilire delle restrizioni per gli esercizi commerciali. Il testo, infatti, prevede la reintroduzione del tetto del 25% aifestivi e alle domeniche nei quali sarà permesso a ogni tipo di negozio di aprire i battenti.Le decisioni in materia - secondo il disegno di legge - saranno prese di nuovo dagli enti locali, che dovranno stabilire anche una turnazione per le aperture degli esercizi nelle varie aree di uno stesso territorio. Saranno esclusi dalla normativa i Comuni che hanno una particolare vocazione turistica.Novità in vista anche per lo shopping online: gli utenti potranno ordinare ...