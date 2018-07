Lautaro Martinez all' Inter Mi prendo la maglia numero 10 | essere qui era il mio

Lautaro Martinez si presenta all'Inter : 'Nessuna pressione nell'indossare la numero 10' : Lautaro Martinez è arrivato all'Inter con le migliori prospettive possibili. Manca poco all'inizio della nuova stagione nerazzurra, ma il calciatore ha già fatto parlare di se dal ritiro di Appiano Gentile. Sono stati diversi i tifosi che hanno notato la voglia del calciatore di mettere in mostra le proprie doti balistiche già dai primi calci nelle partitelle in famiglia. Lautaro Martinez, insieme a Radja Nainggolan è l'uomo di maggiore spicco ...

Inter - Lautaro Martinez prende il 10 : 'Sono molto felice di poterlo indossare' : TORINO - ' Il 10 è il numero che ho portato anche al Racing, nessuna pressione. Quando sono arrivato ho chiesto se fosse disponibile e mi è stato detto di sì. Sono molto felice di poterlo indossare '. ...

Inter - ecco Lautaro Martinez : la conferenza di presentazione. 'Mi ispiro a Falcao - la 10 non mi pesa' : ... Aguero e Tevez? Non so sinceramente in quali mi rivedo, so che da quando l'Inter è arrivata a Buenos Aires per parlarmi del progetto ho iniziato a sognare e adorare questo mondo. Voglio mettere le ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Io e Icardi complementari - faremo bene insieme' : Atterrato nel pomeriggio a Milano Lautaro Martinez , neo acquisto dell' Inter , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Fox Sport : 'Devo ringraziare tutto il Racing , i miei compagni, tutti gli allenatori che mi hanno allenato: grazie a loro oggi ho la possibilità di giocare in Europa, che è il sogno che avevo sin da ...

Inter - Lautaro Martinez : "Milito mi ha spiegato che cos'è l'Inter" : "Piacere, mi manda Milito…". E già questo potrebbe bastare per riaccendere sogni e speranze del popolo nerazzurro. Lautaro Martinez è da ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter e ...

Lautaro Martinez all'Inter/ Contratto di 5 anni : giocherà con Icardi o... lo sostituirà?

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER/ Contratto di 5 anni : clausola di rescissione più alta di quella di Icardi...

Calciomercato - Lautaro Martinez all’Inter : “non vedo l’ora di iniziare” : “Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l’ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter Tv, di Lautaro Martinez, nuovo acquisto del club nerazzurro.” Aspetto – aggiunge Martinez – di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. È molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante ...

L'attaccante argentino classe '97 ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno del 2023. Arriva dal Racing Club di Avallaneda.

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER/ Le prime parole da nerazzurro : Ecco cosa mi ha detto Icardi

Lautaro Martinez : "Non vedo l'ora di iniziare" : 'Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l'ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter Tv, di Lautaro Martinez,...

Inter - ufficiale Lautaro Martinez : le prime parole da nerazzurro : Lautaro Martinez è un calciatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato il colpo in giornata, ecco il saluto dell’argentino Lautaro Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino ha sottoscritto con il club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023. L’attaccante argentino, alto 174 centimetri, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e ...

Lautaro Martinez - non vedo ora iniziare : ANSA, - MILANO, 4 LUG - "Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l'ora di iniziare!. Sono le prime parole, a Inter ...

