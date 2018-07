Latina | muore ragazza di 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina

Blastingnews

(Di giovedì 12 luglio 2018) Incidente totalmente inaspettato quello occorso alla tredicenne Sara Francesca Basso,daldel Grand Hotel Virgilio a Sperlonga, in provincia di. Soccorsa da un turista americano, è stata immediatamente trasferita al Policlinico Gemelli, dove è morta successivamente a seguito del ricovero avvenuto nel pomeriggio di ieri, 11 luglio 2018. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma non è bastato. Il dispiacere dei famigliari e molto forte per una vacanza trasformatosi in una disgrazia. La vicenda nello specifico La vicenda è avvenuta nel Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, comune in provincia di, nel Lazio. La ragazzina di trediciSara Francesca Basso stava trascorrendo una vacanza assieme alla sua famiglia. Durante la sua nuotata all'interno, improvvisamente venne aspirata dalsubacqueo ...