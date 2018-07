La7 | palinsesto 2018 2019 all’insegna delle conferme Cairo | «Noi in crescita | Rai e

davidemaggio

(Di giovedì 12 luglio 2018) La7 Tutto confermato. Urbanonon azzarda stravolgimenti, anzi non ne sente proprio il bisogno. Nella prossima stagione tv, La7 si presenterà al pubblico con una programmazione pressoché inalterata rispetto all’annata appena conclusa. “La cosa fondamentale era confermare pienamente la squadra” ha spiegato l’editore dell’emittente terzopolista durante la conferenza stampa-fiume tenuta stamane a Milano. La formazione, quindi, sarà ancora la stessa, a partire dai centravanti Massimo Giletti e Giovanni Floris. “La7 è cresciuta di un punto, la Rai e Mediaset sono calati. Anni fa, quando si parlava di Tv8 e Nove, qualcuno era preoccupato per noi, però alla fine negli ultimi due anni siamo cresciuti in maniera importante. Quindi le scelte fatte ci hanno premiati e continueremo anche con qualche nuovo innesto da qui all’autunno“ ha ...