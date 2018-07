La7 | Cairo | “Mentana e i giovani giornalisti? Sono d’accordo con lui” Poi al governo

ilfattoquotidiano

: Cairo, Floris a La7 fino al 2024. Contratto rinnovato per altri cinque anni - Agenzia_Ansa : Cairo, Floris a La7 fino al 2024. Contratto rinnovato per altri cinque anni - rcelestino2 : Floris ????? Floris guadagna bene con il M5s! - Fabme0801 : RT @51fini: 'Floris resterà a La7 fino al 2024', l'annuncio di Urbano Cairo ?@OllaPiero? ?@Fabme0801? ?@Ketty57664851? -

(Di giovedì 12 luglio 2018) “Mentana ha voluto fare quel post perché è un tema che lui sente molto e che sento molto anch’io. Noi tra dipendenti e collaboratori abbiamo qualcosa come 8500, quindi vogliamo fare qualcosa di concreto per i. Mentana forse ha voluto mandare un messaggio alperché faccia degli interventi. Il rapporto che ho Mentana è solidissimo, infatti mi ha ribadito che qualunque cosa voglia fare la farà con me come editore. Diritto d’autore? Credo debba essere tutelato di più, oggi i social saccheggiano gli articoli dei nostri. Io non voglio avere l’elemosina dalcon aiuti di breve periodo, io vorrei che fosse curato il diritto d’autore dei. E’ giusto che la Rai abbia un miliardo e 800 milioni di canone più 700 milioni di pubblicità?”. Queste le parole di Urbanoa margine della ...