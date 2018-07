huffingtonpost

: La tartaruga e l'incredibile viaggio da 65 milioni di anni - HuffPostItalia : La tartaruga e l'incredibile viaggio da 65 milioni di anni - ClemensMarella : RT @HuffPostItalia: La tartaruga e l'incredibile viaggio da 65 milioni di anni - maebort : RT @HuffPostItalia: La tartaruga e l'incredibile viaggio da 65 milioni di anni -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Le tartarughe esistevano già in forme non molto diverse dalle attuali quando ancora i ruggiti dei dinosauri facevano tremare l'aria. Questa longevità conferma la bontà del loro "progetto", rendendole creature straordinarie di madre natura.Oggi però sono in pericolo. Serio. Sono sempre di più gli esemplari affetti da tumori della pelle, proprio come la razza umana. Nel loro caso, si annoverano tra le cause il crescente inquinamento del mare e la maggiore esposizione ai raggi UV. Non bastassero la drastica diminuzione delle spiagge deserte dove nidificare e le reti killer, ci si mette anche la fibropapillomatosi.Ancora di più, servono dunque azioni per proteggere questa (ennesima) specie messa in pericolo anche dall'uomo. Tra le iniziative, vicine e concrete, segnalo un possibile gesto sulle orme di Gianluca Treglia, della Stazione zoologica Anton ...