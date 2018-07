La storia di The Division 2 sarà fortemente focalizzata sui sopravvissuti

Joel tornerà in The Last of Us : Part 2? Naughty Dog conferma che un personaggio accompagnerà Ellie nel corso della storia : Nonostante The Last of Us Part 2 sia ancora distante dalla sua uscita, qualche dettaglio importante lo abbiamo già appreso: Ellie sarà la protagonista del gioco e sarà il nostro personaggio giocabile.Questo, però, non significa che rimarrà sola nel corso dell'avventura. Come riporta PlayStation LifeStyle, il director Neil Druckmann ha confermato che Ellie avrà qualcuno al suo fianco durante tutto il gioco, ma, a quanto pare, lo sviluppatore sta ...

Pet therapy in ospedale - paziente in coma vegetativo reagisce/ Lucca - la storia del cane Serena : Pet therapy in ospedale, paziente in coma vegetativo reagisce agli stimoli di un labrador. Lucca, la donna versa in stato di coscienza minima da 5 mesi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:16:00 GMT)

The Witcher 4 : Il doppiatore di Geralt vorrebbe una storia dedicata a Ciri : The Witcher 4 non sapremo nemmeno se e quando arriverà, ma già si inizia ad ipotizzare su cosa potrebbe trattare un possibile nuovo capitolo della saga.Come possiamo leggere su Gamingbolt il doppiatore di Geralt, Doug Cockle, si è espresso in merito dichiarando come vorrebbe che fosse Ciri la protagonista di un ipotetico quarto capitolo.Se non sapete di chi si tratta e non avete giocato The Witcher 3, potreste incappare in qualche spoiler ...

LeBron James - storia di un riscatto. Così è diventato The King : Ingaggiato dai Lakers è considerato da molti il più grande giocatore di tutti i tempi. L'infanzia povera, la madre in carcere: la rivincita sul parquet

Mayim Bialik di The Big Bang Theory su Amy e Sheldon : “Ho sempre pensato che la loro storia fosse strana” : Mayim Bialik di The Big Bang Theory ha ammesso che la storia tra Amy e Sheldon inizialmente non le piaceva molto. L'attrice, in un podcast con Entertainment Weekly, ha raccontato le difficoltà nel portare avanti la relazione tra due dei personaggi più amati della sit-com CBS. Probabilmente perché ha sempre pensato che il loro legame fosse un po' strano e bizzarro. Se lei si fosse trovata a gestire la storia, l'avrebbe sviluppata in maniera ...

Tre manifesti - L’ora più buia - The Post : blu-ray tra politica - storia e Oscar : L’ultima edizione degli Oscar ci ha lasciato almeno 6 titoli imponenti, per forma come per contenuti. Tre riguardano politica, storia e giustizia. Era da un po’ che non si vedeva tanto cinema politico tutto insieme. The Post, varie candidature (2 agli Oscar e 6 ai Golden Globes) ma pochi premi, giusto in zona palmares ha chiaramente ceduto il passo a registi, autori e attori carismatici ma meno blasonati del trio Spielberg/Streep/Hanks. ...

The Rolling Stones - le 10 copertine che hanno fatto la storia - : Mick Jagger voleva infatti una copertina che riflettesse la band come « dei fuorilegge che usano il blues come arma contro il mondo » , da qui la presenza di diversi performer da circo e fenomeni da ...

Il nuovo documentario di Noclip è interamente dedicato alla storia di Bethesda Game Studios : Noclip, il canale YouTube che produce tramite crowfunding documentari sugli attori principali dell'industria dei videogiochi, ha da poco pubblicato un nuovo documentario interamente dedicato alla storia di Bethesda Game Studios, la software house che dalla sua fondazione nel 2002 si è occupata di sviluppare alcuni degli RPG più apprezzati di sempre, come quelli che appartengono alle celebri serie Fallout e The Elder Scrolls.Il documentario ci ...

Cocaine – La versa storia di White Boy Rick - il trailer con Matthew McConaughey padre coraggio : Ruolo inedito per Matthew McConaughey, che dopo aver vinto l’Oscar per Dallas Buyers Club ha infilato un film d’autore dopo l’altro, con The wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Interstellar di Christopher Nolan (2014), La foresta dei sogni di Gus Van Sant (2015), Free State of Jones di Gary Ross (2016), Gold – La grande truffa di Stephen Gaghan (2016) e una pellicola risultata incompresa, quella de La torre nera. Il ...

Da prostituta a «dama» della regina Elisabetta. La storia di Catherine Healy : Era una delle ultime cose che Catherine Healy, 62 anni, di professione prima maestra elementare e poi prostituta, si sarebbe aspettata. Così la neozelandese è rimasta del tutto stupita quando è stato onorata col titolo di «Dame Companion» dell’Ordine al Merito della Nuova Zelanda, nell’ambito delle celebrazioni del compleanno della regina Elisabetta, che ogni anno stila una lista di cittadini del Commonwealth che si sono distinti per ...

Ecco perché Shadow of the Tomb Raider sarà una storia emozionante : In queste ore, Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider che ha per protagonista Jill Murray, sceneggiatrice della nuova avventura di Lara Croft che rappresenta il terzo e conclusivo capitolo della serie avviata da Crystal Dynamics nel 2013. Nel video la Murray spiega che, nel momento in cui Lara diventa a tutti gli effetti Tomb Raider, dovrà decidere se essere un'eroina o una minaccia. ...

Ghiaccio Bollente anticipazioni del 21 maggio : The Doors - la storia : Ghiaccio Bollente anticipazioni del 21 maggio – Il programma di Rai 5 metterà al centro del suo nuovo appuntamento When you are strange, il documentario in onore di Jim Morrison e dei Doors. Un filmato che raccoglierà immagini inedite e private del gruppo storico che ha creato un pezzo della storia musicale mondiale. Le anticipazioni di Ghiaccio Bollente promettono inoltre un particolare sguardo al volto artistico e umano di Jim Morrison, ...

Days Gone troppo simile a The Last of Us? Il team parla della storia : In questi giorni abbiamo appresso molti dettagli su Days Gone grazie al massiccio coverage di GameInformer e alle informazioni arrivate dagli sviluppatori del gioco. Tra le altre cose, abbiamo appreso quanto durerà più o meno il gioco e anche quali prestazioni garantirà su PS4 Pro. Abbiamo anche appreso numerosi dettagli sulla storia, sul protagonista e sul mondo di gioco. Nelle ultime ore il team di sviluppo ha infine affrontato una questione ...