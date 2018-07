La sentenza della Cassazione | dire vai via è odio razziale

Assegno divorzio - quella della Cassazione è una sentenza moderna e protettiva : Era poco più di un anno fa quando la Cassazione, pronunciandosi sul caso del divorzio tra un ex ministro e sua moglie, aveva completamente rivoluzionato il diritto di famiglia a sfavore delle donne, stabilendo non solo che il criterio del tenore di vita non avesse più ragion d’essere, ma che d’ora in poi sarebbe bastata alla parte più debole anche una minima autosufficienza economica per non avere diritto a nulla. Neanche nel caso ...

Il Milan e il FPF : ecco le motivazioni della sentenza Uefa : I dettagli della sentenza Uefa: ecco perché i rossoneri, aspettando il Tas, sono stati esclusi dall'Europa League. L'articolo Il Milan e il FPF: ecco le motivazioni della sentenza Uefa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo assegno di divorzio - l'ultima sentenza della Cassazione apre ai contratti prematrimoniali : l'ultima sentenza con cui la Cassazione reintroduce il principio secondo il quale l'assegno di mantenimento in caso di divorzio si calcola sul tenore di vita e sul contributo dell'ex coniuge apre la ...

Milan a Elliott : Maldini direttore area tecnica?/ Ultime notizie : le motivazioni della sentenza UEFA : Il Milan al Fondo Elliott: Yonghong Li addio, contatti con nuovi acquirenti, tornano la bandiera Paolo Maldini e l'attuale amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini?(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 21:22:00 GMT)

Ecco le motivazioni della sentenza Uefa che ha escluso il Milan dall'Europa League : Parametri FFP violati per 120 milioni, scarsa credibilità in Li e tre business plan in meno di un anno: Ecco come i rossoneri sono affondati

Salvini al Colle : “Non si è parlato della sentenza sui rimborsi”. Di Pietro : “Mattarella debole” : Matteo Salvini è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Mattarella, ma fonti del Quirinale hanno riferito che durante il colloquio si è discusso solo di immigrazione, sicurezza, terrorismo, confisca beni mafiosi e Libia. Secondo Antonio Di Pietro l'incontro è stato un atto di "ipocrisia istituzionale".Continua a leggere

“Cosa ho fatto al corpo di Loris quando è morto”. Le rivelazioni choc e devastanti del padre - proprio il giorno della sentenza di appello alla moglie Veronica : Era il novembre del 2014, tutti ricorderanno le delicatissime fasi del ritrovamento del piccolo Lorys Stival ritrovato a qualche chilometro da casa, senza vita, strangolato e legato ai bordi di un torrente. Il papà di Lorys, Davide, era in viaggio per lavoro quel giorno, nessuno può immaginare il dolore nel ricevere una telefonata che gli preannunciava la morte di suo figlio. Nessuno che non ha perso un figlio, morto ammazzato, può. ...

Abusivismo - il Wwf : “La sentenza della Consulta sulla legge campana è una vittoria della legalità” : La sentenza della Corte costituzionale (a N. 140/18) depositata oggi e che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme campane che consentivano ai comuni di non procedere alle demolizioni e di affittare o addirittura alienare l’immobile abusivo allo stesso costruttore abusivo, non solo rappresenta un successo per tutti coloro che si battono contro l’Abusivismo edilizio e per curare le ferite del territorio ma è una ...

Scienze della Formazione Primaria : la sentenza sui diplomati magistrali va rispettata : L'associazione Scienze della Formazione Primaria si ribella alla situazione che si sta creando con i diplomati magistrali: da una parte ci sono gli studenti e i laureati che rivendicano i propri diritti in base al merito e agli studi intrapresi, dall'altra ci sono i diplomati magistrali che continuano a scioperare e protestare per ottenere o riottenere il ruolo e quindi un contratto a tempo indeterminato, il tutto però senza aver mai superato ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

Salvini : quella della Cassazione è una sentenza politica : "È una sentenza politica, vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria. Chi parla di soldi rubati viene querelato: ho tanti difetti ma non transigo sulla mia onestà. Se c'è giudice che vuole metter fuori legge un partito, auguri. Siamo sereni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Luca Telese e David Parenzo, commentando la sentenza della Cassazione che ...

Sky Milan - le motivazioni della sentenza UEFA : il testo : Di seguito uno stralcio del testo della Camera Giudicante di Nyon riportato da Sky Sport . « Il piano aziendale si basava su ingenti redditi derivanti dal business cinese , che sono notevolmente ...