La riforma della legittima difesa arriverà entro l' autunno

ANBI : riforma della bonifica in Campania - si apre una pagina nuova : “A partire dalla riconosciuta funzione indispensabile dei Consorzi di bonifica, si apre una pagina nuova per l’agricoltura ed il territorio della Campania”: è questo il soddisfatto commento di Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) dopo che la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per la riforma del settore della bonifica, in linea con ...

Più di un dubbio sulle proposte di Savona sulla riforma della Bce : Che la situazione italiana (e non solo) desti qualche preoccupazione è evidente. Lo hanno detto con chiarezza Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Giovanni Tria, Ministro dell'economia, parlando alla riunione dell'Abi, il cui presidente, Antonio Patuelli non ha potuto che convenire: esortando a non tirare troppo la corda nei confronti dell'Europa. Ma che vi sia il pericolo di un "cigno nero" come ha diagnosticato, a pochi ...

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma delle intercettazioni del Pd. E priorità alla legittima difesa” : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato che stopperà l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni varata dal precedente esecutivo. Inoltre, il Guardasigilli ha evidenziato che per l'esecutivo sarà una priorità la revisione della legge sulla legittima difesa: "Vanno eliminate le zone d'ombra, che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa",Continua a leggere

riforma PENSIONI 2018/ La richiesta della Cia sulle minime (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La richiesta della Cia sulle minime e sulla stabilizzazione della quattordicesima. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Con il mese di luglio circa tre milioni e mezzo di pensionati hanno ricevuto la quattordicesima, “una boccata d’ossigeno e un risultato importante”, come la definisce la Confederazione italiana agricoltori, secondo la quale “è necessario però che la quattordicesima ...

Cina : approfondisce la riforma della valutazione dei progetti - del personale qualificato e delle istituzioni : ... per creare un sistema di valutazione standardizzato, efficiente e onesto di scienza e tecnologia.

Pensioni - regna l'incertezza : cosa cambia tra pochi mesi (in attesa della riforma) : Senza riforma si andrà in pensione più tardi. È ancora tutto da decidere il futuro delle Pensioni. Come spiegavamo ieri in

riforma PENSIONI 2018/ Via dal lavoro a 63 anni - la richiesta della Uil (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Le parole di Domenico Proietti sull'età pensionabile da abbassare. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:01:00 GMT)

Giustizia - Bonafede : 'La riforma della prescrizione - dedicata a Viareggio' : ... perchè 'la Giustizia era considerata proprietà della politica'. E invece 'la Giustizia appartiene ai cittadini non alla politica o ai politici', ha concluso.

Bce e riforma pensioni : abolizione della Fornero per Francoforte mette l'Italia a rischio : La Bce non è così convinta che la riforma delle pensioni nei piani del Governo Conte sia poi così sostenibile. E' più o meno questo il sunto di quanto è emerso in queste ore. L'ente europeo si è così espresso su quello che è il piano di Lega e Movimento Cinque Stelle che puntano al superamento, in tempi brevi, alla cancellazione o comunque al superamento della Legge Fornero. L'attuale sistema previdenziale ristrutturato, per l'appunto, dal ...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

Pensioni - quota 100 peggio della riforma Fornero? Cgil lancia l'allarme : In una nota diffusa nelle ultime ore, Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, ha espresso tutti i dubbi del sindacato in merito alla riforma previdenziale prevista dal nuovo governo, ...

Pensioni - assegni sempre più poveri : tutti i limiti della riforma Salvini - Di Maio : Pensioni, riforme e quote: cosa cambia per i cittadini italiani con il piano del Governo? Non per tutti il nuovo sistema Pensionistico così come architettato da Lega e 5 stelle sarà conveniente e il...