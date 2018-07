La porta rossa 2 | intervista a Lino Guanciale

La porta rossa 2 - riecco Lino Guanciale : ‘Il commissario Cagliostro? Mi somiglia’ : “Caratterialmente Cagliostro mi somiglia moltissimo. Al punto che in qualche situazione mi sono chiesto: ‘Lui come si comporterebbe?'”: a parlare così è ovviamente Lino Guanciale, l’attore originario di Avezzano che interpreta proprio il commissario Cagliostro, un raro caso di fantasma poliziotto, nella serie Rai La porta rossa. Personaggio a cui è molto legato, Guanciale l’ha definito “febbricitante” ...

Lino Guanciale stop alle fiction dopo La porta rossa 2? “Non voglio far venire la nausea” : Lino Guanciale è l'attore del momento. Da un paio d'anni è tra i protagonisti delle fiction Rai più amate: da Che Dio ci Aiuti a L'Allieva, Non Dirlo al Mio Capo e La Porta Rossa, l'attore abruzzese è super richiesto e perciò molto impegnato da un set all'altro. A causa di questo lavoro intenso, però, Lino potrebbe decidere di prendersi una pausa. In un'intervista con Io Donna, il Leonardo Cagliostro de La Porta Rossa - attualmente sta ...

'La porta Rossa' premiata dalla città di Trieste allo ShorTS International Film Festival : ...della serie televisiva La Porta rossa nel 2019 La novità principale riguardante la serie La Porta rossa si concentra anche nella sua capacità di aver Portato la città di Trieste in tutto il mondo. ...

La porta rossa premiata al Trieste ShorTS Film Festival per aver portato “le bellezze della città nel mondo” : La Porta Rossa riceverà un prestigioso premio allo ShorTS International Film Festival. La manifestazione cinematografica di Trieste annuncerà i vincitori di questa 19° edizione in piazza Verdi alle ore 20.30 di sabato 7 luglio. Per l’occasione, la città e il Festival premieranno anche La Porta Rossa, serie rivelazione della stagione televisiva 2016-2017. Con la media dei suoi 3 milioni di spettatori a puntata, la fiction con protagonisti Lino ...

ShorTS 2018 premia 'La porta rossa' - serie rivelazione di Rai 2 : ... una delle serie televisive di maggior successo di Rai 2 , per aver portato la bellezza del capoluogo giuliano nelle case di milioni di italiani e nel mondo. A ritirare il riconoscimento il regista ...

Foto dal set de La porta rossa 2 - da Lino Guanciale e una culla ai dettagli sulle riprese a Trieste : Dal set de La Porta Rossa 2 giungono nuove Foto che immortalano i due protagonisti, Lino Guanciale e Gabriella Pession. L'account Instagram della regione Friuli Venezia Giulia ha condiviso alcuni scatti direttamente dal dietro le quinte, che mostrano la coppia di attori in pausa. Le riprese sono iniziate nel mese di maggio e si protrarranno fino a ottobre, con la messa in onda su Rai2 prevista per la primavera del 2019 - quindi a due anni di ...

Palinsesti Rai all’insegna di Lino Guanciale : confermata Non dirlo al mio capo 2 - slittano L’Allieva 2 e La porta rossa 2? : Alla presentazione dei Palinsesti Rai si è parlato del grande successo ottenuto dalla fiction nella scorsa stagione ma anche di tutte le conferme e dei volti noti, come quello di Lino Guanciale, che torneranno ad occupare la prima serata alternandosi ad eventi (vedi Bocelli), all'intrattenimento (confermatissimo Tale e Quale Show con Carlo Conti) e ai grandi film. Il dg Orfeo ha mostrato una serie di video che lanciano la prossima stagione tv ...

Un tour sul set de La porta rossa 2 a Trieste : come partecipare - date e info prezzi : In attesa di vedere La Porta Rossa 2 sul nostro schermo, l'associazione triestina Esterno/Giorno organizza un esclusivo tour tra le location di una delle fiction Rai più amate. La seconda stagione è attualmente in produzione proprio a Trieste, con il cast che ha aperto le danze il mese scorso. La messa in onda del nuovo capitolo è prevista per l'inizio del prossimo anno. Secondo quanto spiegato sulla pagina Instagram ufficiale ...

F1 – Vettel riporta la Ferrari in pole in Canada dopo 17 anni! A Montreal sventola la bandiera “Rossa” : A Montreal è una grande festa rossa per la pole position di Sebastian Vettel: il tedesco della Rossa in prima fila al Gp del Canada dopo un weekend interamente dominato da Max Verstappen, Ferrari e Mercedes hanno tirato fuori la grinta nelle qualifiche del Gp del Canada. Una Q3 di fuoco sul circuito di Montreal con Bottas beffato da Vettel: il finlandese della Mercedes è stato infatti il primo a scendere sotto il muro dell’1.11, ma il ...

Lino Guanciale a Trieste tra La porta rossa 2 e la visita ai rifugiati “fra le mura di casa” (video) : Lino Guanciale a Trieste non è solo impegnato sul set de La Porta Rossa 2. Tra un ciak e l'altro, l'attore abruzzese ha avuto modo di passare un po' di tempo libero presso un centro d'accoglienza per i rifugiati. Il Leonardo Cagliostro della serie di Rai2 ha annunciato la sua visita nella giornata di ieri su Facebook. Tramite un breve video ha spiegato che, dopo l'esperienza in Libano (ha raccolto anche un diario online per raccontare il suo ...