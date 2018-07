La nuova fase del Pd parte male Martina presenta ai sindacati la proposta dem sul

Ronaldo scrive ai tifosi del Real : vado alla Juve - è il momento di una nuova fase : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. La trattativa è chiusa e secondo la Gazzetta la Juventus ha consegnato al Real Madrid una offerta di 105 milioni. A Ronaldo andranno 30 milioni a stagione per 4 anni. La Juventus partirà il 23 luglio per la tournée negli Stati Uniti: da capire se Ronaldo raggiungerà i compagni in Italia o negli States; per il momento resta in vacanza a ...

Cristiano Ronaldo saluta il Real : "È il momento di aprire una nuova fase della mia vita" : L'annuncio del suo arrivo alla Juventus è di pochi minuti fa: Cristiano Ronaldo dice addio al Real Madrid e lo fa con una lunga lettera pubblicata sul sito dei Blancos, in cui il campione lusitano dispensa parole al miele per società e tifosi:"Questi anni nel Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita. Ho solo sentimenti di enorme gratitudine per questo club, per questa tifoseria e per ...

Palermo : Sinistra Comune - nuova fase di governo collegiale della città : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Il coordinamento di Sinistra Comune esprime soddisfazione per la decisione del sindaco di Palermo di aprire una nuova fase politica per la città, operando scelte in modo collegiale e con il coinvolgimento delle forze politiche che lo hanno sostenuto. Siamo certi che ci

Lavoro : M5S - inizia fase nuova - diritti lavoratori al centro : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – ‘C’è una lettura semplice e lineare del decreto dignità approvato dal governo: vogliamo licenziare per giusta causa anni di deregolamentazioni e di soppressione dei diritti dei lavoratori”. Così in una nota i componenti M5S della Commissione Lavoro alla Camera.“Ecco la questione di fondo del provvedimento – la lettura dei 5 Stelle – noi pensiamo ai lavoratori non come ...

Sviluppo Borghi - Rossi - Regione - : "Si apre una nuova fase in Calabria" : "Tale politica -ha aggiunto l'assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e all'Urbanistica - sarà rivolta a valorizzare il territorio sia dal punto di vista dei beni storico-architettonici, ...

Messina : De Luca - iniziamo nuova fase che si chiama normalità : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Il neo eletto sindaco di Messina Cateno De Luca ha ricevuto questa mattina, a Palazzo Zanca, la fascia tricolore dal primo cittadino uscente Renato Accorinti. "iniziamo una nuova fase che si chiama normalità nella nostra città - ha detto De Luca - Oggi, come cinque ann

Trump sacrifica Nielsen e prepara una nuova fase di tolleranza zero : New York. Il volto telegenico di Kirstjen Nielsen, il segretario per la Sicurezza nazionale, è stato scelto dall’Amministrazione Trump come testimonial della “tolleranza zero” sull’immigrazione, ma Nielsen si è presto trasformata in un agnello sacrificale nella mattanza politica sulla separazione de

Autonomia Responsabile avvia una nuova fase : Il mondo del civismo potrebbe trovare ampia convergenza e fare una sintesi dei temi approfonditi in campagna elettorale. Visto che Progetto Fvg è aperto come noi al coinvolgimento del territorio - ...

Amazon : Sbarra (Cisl) - Ispettorato lavoro apre fase nuova in tutela lavoro : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “E’ una decisione importante che apre indubbiamente una fase nuova di maggiori tutele per i lavoratori nel settore della new economy e della logistica la notifica dell’Ispettorato del lavoro ad Amazon che avendo sforato le quote per l’utilizzo di lavoratori somministrati dovrà assumere 1.300 lavoratori che ora potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo”. ...

Tumore del fegato : solo il 10% delle diagnosi è in fase iniziale - nuova terapia mirata migliora la sopravvivenza : solo il 10% dei casi di Tumore del fegato è diagnosticato in fase iniziale quando l’intervento chirurgico può essere risolutivo. In Italia vivono circa 27.745 cittadini dopo la diagnosi di questa neoplasia, che rappresentano l’1% del totale dei pazienti oncologici. Si tratta di un Tumore con percentuali di guarigione ancora basse, infatti solo il 20% è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Oggi per i pazienti con malattia avanzata già trattati si ...

Cottarelli - da establishment a tecnico ecco le 10 parole della nuova fase politica : La canzone diceva: 'Dammi tre parole, sole, cuore e amore'. Invece sono dieci le parole che descrivono la fase che si apre adesso, una volta fallito il governo giallo-verde. Via la parola Conte, ecco ...

Nicola Zingaretti : "Apriamo una fase nuova - un'altra Italia è possibile" : "C'e' il rischio di far finta che non sia accaduto nulla, di continuare come se niente fosse, senza ammettere che qualcosa è accaduto, occorre aprire una fase nuova, le scorciatoie populiste sono diventate popolari, hanno conquistato fasce immense del Paese, ma noi dobbiamo avere la forza di dire che sono velleitarie e affermare un'altra idea di possibilità di realizzare un altro futuro di questo Paese. L'Italia per farcela ha ...