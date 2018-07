La mente ha il suo festival e indaga sulla «comunità»

Frizzi - il ricordo commosso di Amadeus : “Mi viene in mente il suo sorriso” : Amadeus torna a ricordare l’amico Fabrizio Frizzi e quel sorriso che ha conquistato il cuore di milioni di persone. Il conduttore sarà fra i protagonisti della prossima stagione televisiva, ma in passato ha attraversato un momento buio e difficile, in cui è stato lontano dal piccolo schermo. “Giovanna, mia moglie, mi ha permesso di tenere duro in un periodo difficile – ha raccontato a Diva e Donna -. Negli anni in cui non ...

Federica Nargi - vacanze a Formentera con i suoi amori più grandi : Federica Nargi, più bella e in forma che mai, sta trascorrendo le sue vacanze sotto il sole di Formentera. Appuntamento d’obbligo di ogni estate dell’ex velina, che ha lì il suo buen retiro estivo, insieme a tanti amici. La 28enne showgirl è volata a Formentera con il compagno Alessandro Matri e la loro piccola Sofia, che a settembre 2018 compirà due anni. Con loro l’amico fraterno di Matri Cristian Brocchi e le amiche del ...

500px chiude definitivamente il suo negozio online di immagini - : A febbraio la piattaforma di condivisione di foto online 500px è stata acquisita dall'azienda cinese Visual China Group , VCG, , il terzo fornitore di contenuti visivi al mondo e più volte definita ...

Tennis : Roger Federer si lega ufficialmente al marchio Uniqlo. Il campione svizzero ha concluso il suo contratto ventennale con la Nike : Roger Federer ha iniziato in maniera brillante la propria avventura a Wimbledon. La vittoria contro il serbo Dusan Lajovic è stata netta: 6-1 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Tuttavia la notizia del giorno non è il suo successo sul Centrale dei Championships ma l’ufficializzazione del nuovo sponsor personale. Oggi, infatti, il “Maestro” si è esibito con il nuovo completo di Uniqlo (marchio giapponese), confermando di ...

POLITANO ALL'INTER / Odgaard accetta il Sassuolo e sblocca definitivamente la trattativa : POLITANO ALL'INTER, 20 milioni e Odgaard contropartita: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve. Domani le visite mediche? Giugno memorabile per Matteo...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:56:00 GMT)

"Elisabetta è giù di corda" : la regina annulla improvvisamente i suoi impegni : La regina Elisabetta sarebbe "giù di corda". A riferirlo è una nota diffusa da Buckingham Palace, in cui si spiega che la 92enne monarca è stata costretta a cancellare un'apparizione pubblica presso la Cattedrale di St. Paul."Queen Elizabeth is feeling under the weather", dice la fonte reale specificando che la regina non avrebbe presenziato al 200esimo annivesario dell'Order of Saint Michael and Saint George, ordine ...

F1 – Raikkonen riassume con una battuta il suo ‘successo’ nel Gp di Francia : “semplicemente sono stato lontano dai guai” : Kimi Raikkonen parla del Gp di Francia che l’ha visto protagonista sul terzo gradino del podio, le impressioni del pilota della Ferrari Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

L’ambulanza rimane incastrata per le auto parcheggiate male e l’uomo al suo interno muore. Quello che si scopre poco dopo rende questa storia assurda e decisamente surreale : Qualcuno lo ha definito karma, ma ci sembra davvero insensibile. Una vicenda surreale senza dubbio quella che ci arriva da Genova. Tutto inizia con la solita chiamata al 118: i familiari di un uomo avevano chiamato i soccorsi perché non si sentiva bene, sperando di potergli salvare la vita. Purtroppo però, non hanno pensato che avrebbero dovuto fare i conti anche con le tante auto in sosta lungo il tragitto che hanno dilatato a dismisura ...

Abusi - suole tagliate e telefoni fuori uso Oxfam contro la gendarmeria francese "I minorenni soli respinti illegalmente" : Violenze fisiche e verbali. Detenzioni arbitrarie. Le sim tolte dai cellulari per impedire di telefonare, le suole delle scarpe tagliate. Dopo l'accusa di aver falsificato la data di nascita di alcuni ...

Né miracolo né favola. Al Roland Garros Cecchinato è finalmente uscito dal suo inferno : Non è un miracolo, e non è neanche una favola. Lo sport non è mai grazia divina, piuttosto il contrario. Serve ostinazione per continuare a giocare, e poi resistenza, memoria corta, sguardo fisso sulla pallina e spalle al passato. Per Marco Cecchinato il tennis è stato soprattutto un inferno, una ga

Il Confine - Filippo Scicchitano a TvBlog : "Bruno Furian non è una figura banalmente eroica - mi ha affascinato il suo coraggio" (Video) : Filippo Scicchitano è uno dei protagonisti de Il Confine, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.TvBlog ha intervistato l'attore romano a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie. prosegui la letturaIl Confine, Filippo Scicchitano a TvBlog: "Bruno Furian non è una figura banalmente eroica, mi ha affascinato il suo coraggio" (Video) pubblicato su TvBlog.it 15 maggio 2018 06:19.

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...

Xiaomi : dal 24 maggio arriva ufficialmente in Italia con i suoi prodotti (smartphone compresi) : E’ una storia che racconta un grande successo imprenditoriale quella di Xiaomi, l’ormai celebre produttore cinese che da semplice start-up nel giro di 8 anni è riuscito ad imporsi in un settore molto competitivo come quello dell’elettronica di consumo, partendo dalla Cina ed espandendosi in molti altri paesi del mondo. I più avvezzi agli acquisti online anche in Italia hanno già da tempo accesso ai principali prodotti ...

“Ma sai che…”. Anna Tatangelo - ecco il segreto del suo corpo. La cantante fa fa tutto da sola : interrompe addirittura il conduttore per rivelare quel dettaglio che probabilmente solo pochi conoscevano. E ora lo sanno tutti : Anna Tatangelo torna al primo amore: riparte dalla musica. Dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, il talent culinario di Sky dedicato ai vip, in questi giorni è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. È uscito venerdì 4 maggio, si intitola “Chiedere scusa” e anticipa l’album, “La fortuna sia con me”, che sarà disponibile a partire da settembre. Lady Tata ne ha parlato anche a ...