La Fiat Torino pesca il colpo alla Ronaldo ecco Royce White

Coach Brown chiama - Delfino risponde : l'argentino firma per la Fiat Torino : Subisce sette operazioni, si rivolge a specialisti di tutto il mondo, viaggia con l'immagine di Sant'Espedito, patrono delle cause urgenti e disperate, sempre in tasca. Poi la rinascita, in Italia, ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Basket : Fiat Torino ingaggia Anumba : ANSA, - Torino, 2 LUG - Simon Anumba è il secondo acquisto della Fiat Torino. Nella giornata dell'ufficialità di Cusin, i torinesi hanno comunicato di aver ingaggiato anche la giovane guardia classe ...

Basket - Fiat Torino ingaggia Cusin : ANSA, - Torino, 2 LUG - E' quello di Marco Cusin, classe 1985, neo campione d'Italia con i colori dell'Olimpia Milano, il primo nome nuovo nel roster 2018/19 della Fiat Torino. "Siamo felici che Marco ...

Basket - la Fiat Torino prepara i colpi per far contento coach Brown : in arrivo 3 “nazionali” : Fiat Torino scatenata, dopo l’arrivo di coach Brown adesso si punta a rafforzare il roster da mettere a disposizione del ‘maestro’ La Fiat Torino si è accaparrata i servizi di coach Larry Brown, facendo schizzare alle stelle le aspettative per la prossima stagione. Ovviamente però, il coach non scenderà in campo, ma bisognerà rafforzare il roster da mettere a disposizione di Brown. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni ...

Ritorno al futuro - "Doc" a Torino sul set del nuovo spot Fiat : Torino come la Hill Valley di Ritorno al futuro: dimprovviso, il centro storico del capoluogo piemontese è tornato alle atmosfere di oltre cinquantanni fa. Con un personaggio deccezione: il dottor Emmet Brown (Doc), avvistato sul set di un nuovo spot FCA, a breve in tv. Auto depoca. accaduto ieri mattina, tra una cinquantina di comparse e vecchie glorie della produzione motoristica italiana degli anni 50 e 60: tra queste, diverse ...

Fiat Torino - la leggenda Larry Brown si presenta : “amo il basket europeo - è più bello di quello americano” : La leggenda Larry Brown è il nuovo allenatore della FIAT Torino, contratto di un anno con opzione per il secondo per il coach americano Una leggenda sbarca nel campionato italiano di basket, si tratta di Larry Brown che, dalla giornata di ieri, è il nuovo allenatore della FIAT Torino. Oltre mille vittorie in NBA, quinto di sempre, un titolo Ncaa e tanta voglia ancora di rimettersi in gioco, firmando con la squadra piemontese un contratto di un ...

Basket - Torino abbraccia il mito Brown Nba per le star - la mia Fiat avrà anima italiana : Brown E L'ITALIA - Eccitato perché Torino è il punto cardinale più caldo del Basket italiano, quello più in crescita e dall'outlook, mutuando il termine dall'economia, più positivo: "Sono contento ...

Soragna e Bartocci entrano a far parte della Fiat Torino : ROMA - La Fiat Torino continua a progettare il futuro e compie un mportante passo di consolidamento dell'organigramma societario: Renato Nicolai ha infatti preso la strada di Sassari - dove ricoprirà ...

Basket : Fiat Torino ancora in Eurocup : ... Ferencz Bartocci, direttore operativo al posto di Renato Nicolai, destinato a Sassari sempre in Serie A, e Matteo Soragna, ex giocatore e commentatore tv per Sky Sport, con il ruolo di responsabile ...