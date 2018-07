La festa per la nomina gli costa cara | revocato incarico al neo primario di Napoli

Cavriglia : lungo fine settimana - tra festa del perdono e del re maiale : ... dell'Antica Falconeria Toscana sarà lo spettacolo dell'aria, balli e scenografie medievali saranno affidati come tradizione alla contrada di Porta Senese, poi spettacoli medievali con i Lux Arcana e ...

Ronaldo alla Juventus : niente festa per CR7 - tramonta ipotesi show : Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E’ quanto e’ emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l’ipotesi dello show, lunedi’ all’Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la societa’ bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese e’ atteso lunedi’ a Torino ...

È qui la festa. Il Movimento 5 Stelle organizza un party per festeggiare subito dopo l'abolizione dei vitalizi alla Camera : Un minuto dopo l'abolizione dei vitalizi, inizia la festa. Una festa vera, organizzata dal Movimento 5 Stelle per festeggiare quello che Luigi Di Maio ha definito "il regalo" agli italiani per i primi 100 giorni del Governo. "Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo". Così il vicepremier e ministro ...

Oggi alla Camera il taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Operazione Delphis 2018 : il 15 luglio la manifestazione nautica internazionale in difesa di delfini e balenottere del Mediterraneo : Domenica 15 luglio si svolgerà lungo le coste dei mari d’Italia e del Mediterraneo la manifestazione nautica internazionale Operazione Delphis 2018, per conoscere e proteggere i delfini e le balenottere del Mediterraneo. Gli obiettivi della manifestazione sono: coinvolgere il grande pubblico in una grande festa del mare che sappia incanalare l’entusiasmo collettivo in un’azione congiunta di tutela delle risorse marine; realizzare una grande ...

Juventini-rosiconi - è già il derby di Ronaldo Torino in festa più che per il solito scudetto : Quella di accogliere il più forte giocatore del mondo è incontenibile, anche perché si tratta probabilmente di un party una tantum. Le vie di Marotta-Paratici-Agnelli sembrano al momento infinite ma ...

Mondiali Russia 2018 - Croazia in finale : tra fuochi d’artificio e urla - per le strade la festa dei tifosi impazza [VIDEO] : La Croazia trionfa contro l’Inghilterra ai Mondiali di Russia 2018 e vola in finale, tutta l’euforia dei tifosi croati in Patria La Croazia vola in finale ai Mondiali per la prima volta nella sua storia. La squadra di Dalic, durante la semifinale contro l’Inghilterra, ha dimostrato di meritarsi l’ultimo match di Russia 2018. Ad obiettivo raggiunto i tifosi hanno fatto scattare per le strade una festa caratterizzata ...

Alla festa per il giuramento di Erdogan c'erano pochissimi europei. Tra cui Berlusconi : Scontata invece la presenza del presidente venuezuelano, Nicolas Maduro , la cui elezione è stata contestata da buona parte del mondo, ma sempre sostenuta da Erdogan, che ora acquisisce poteri che al ...

festa per l'arrivo di rifugiati iracheni - le Scalabriniane : 'Le migrazioni sono uno strumento straordinario' : Abusarono di un'amica in tenda lungo il Trebbia, confermata la condanna 3 Ubriaco cerca di violentare la moglie e poi la prende a pugni, arrestato 4 Cede l'asfalto, donna cade per una buca e finisce ...

Reparto chiuso per la festa del primario : ministro a Napoli per accertare responsabilità : Reparto chiuso 'per festa'. Era sembrata una fake news. E anche il neoministro alla Salute, la pentastellata Giulia Grillo, sulle prime stentava a crederci. Un primario fresco di nomina che fa chiudere un Reparto in un Ospedale pubblico per consentire a tutto il personale di trasferirsi in massa a un party organizzato per festeggiare la sua promozione. E invece pare sia tutto vero: Francesco Pignatelli, 60 anni, soprannominato il 'principe' per ...

O bag : un nuovo store a Capri - grande festa per l’inaugurazione [GALLERY] : La movida caprese festeggia il nuovo O bag store con un party glamour nuovo punto di riferimento per lo shopping sull’isola, l’O bag store di Capri è stato festeggiato con un party frizzante e glamour, che si è svolto tra il nuovo coloratissimo punto vendita e la terrazza chic dell’Hotel La Palma in piena via Vittorio Emanuele. L’Amministratore Delegato di O bag, Michele Zanella, insieme ai proprietari del nuovo store, la famiglia ...

Firenze - il sindaco Nardella porta il Pd in tribunale : non paga la multa per gli stand troppo grandi alla festa dell’Unità : Si vedranno presto in tribunale: da una parte il Comune di Firenze guidato dal renzianissimo Dario Nardella, dall’altra il Pd locale di cui il sindaco, la giunta e la maggioranza del consiglio comunale fanno parte. L’oggetto del contendere è la Festa dell’Unità del 2017 che fu organizzata al parco delle Cascine. Nei mesi scorsi, infatti, il Pd comunale si è visto recapitare da Palazzo Vecchio una richiesta di pagamento aggiuntivo di 125mila euro ...

Zecche nel Parco di Donnafugata : chiuso per disinfestazione : L'amministrazione comunale di Ragusa ha disposto la chiusura del Parco del Castello di Donnafugata. Segnalata la presenza di Zecche

Meteo Venezia - previsioni Arpav : tempo stabile per la festa del Redentore : Anche quest’anno il Servizio Meteorologico dell’Agenzia Arpav farà le previsioni del tempo per la Festa del Redentore, la tradizionale Festa Veneziana di sabato 14 luglio. Da venerdì 13 Arpav fornirà alla Capitaneria di Porto di Venezia un servizio informativo sulle condizioni Meteorologiche. Le previsioni specifiche per la città di Venezia verranno aggiornate sabato in collegamento diretto con particolare riferimento ai fenomeni di maggior ...