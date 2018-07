La dieta di Elena Santarelli per essere in forma anche con il fritto

dilei

: @EleC2706 Forza Elena! Sarà una rottura di scatole abituarsi a dieta/farmaci/controlli, ma vedrai che ce la farai e… - corsalick : @EleC2706 Forza Elena! Sarà una rottura di scatole abituarsi a dieta/farmaci/controlli, ma vedrai che ce la farai e… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Bella, sorridente e sempre in: il segreto della bellezza dista in unain cui è concessoil. La showgirl e moglie di Bernardo Corradi sfoggia un fisico scolpito e perfetto, ma non rinuncia ai piaceri della tavola. Ad esempio va pazza per il, che consuma almeno due volte a settimana “perché stimola le funzionalità epatiche” ha spiegato ai follower su Instagram. Questo non significa chenon curi la sua alimentazione, al contrario, ha confessato più volte di avere una vera e propria ossessione per l’healty food. Ladella showgirl inizia dalla colazione, considerato il pasto più importante della giornata. Al mattinoconsuma due fette di pane tostato condito con un filo di olio extravergine d’oliva, accompagnato da mirtilli, oppure yogurt greco con mandorle e pezzetti di banana. Adora...