Migranti : nave ‘Diciotti’ attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l’ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. Sulla banchina ci sono la Guardia costiera ma anche Polizia e Carabinieri. L'articolo Migranti: nave ...

Migranti - la nave Diciotti attracca a Trapani. Ma Salvini : "Non autorizzo lo sbarco" : L'imbarcazione trasporta 67 Migranti. Denunciati un ghanese e un sudanese per violenza, minacce e dirottamento Salvini: "Dovranno scendere in manette"

Migranti : nave ‘Diciotti’ attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave ‘Diciotti’ della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l’ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. Sulla banchina ci sono la Guardia costiera ma anche Polizia e Carabinieri. L'articolo Migranti: nave ...

La Diciotti attracca a Trapani. E Salvini non autorizza nessuno a scendere : Articolo aggiornato alle ore 15,10 del 12 luglio 2018 Ore 15,15 "Io non do alcuna autorizzazione a nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa, se ne assume la sua responsabilità": lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'incontro informale dei ministri dell'Interno dell'Ue in Austria. "Qua qualcuno prende in giro gli italiani e le ipotesi sono ...

La Diciotti attracca a Trapani. Due migranti denunciati : Trapani, 12 lug., askanews, - E' attraccata nel porto di Trapani la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 67 migranti salvati nei giorni scorsi il canale di Sicilia.Già questa mattina la ...

Migranti : la Diciotti attracca nel porto di Trapani : È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 Migranti, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a ...

Nave Diciotti attracca a Trapani : 2 migranti denunciati?/ Ultime notizie : Salvini insiste - parola alla procura : Nave Diciotti con a bordo 67 migranti attracca nel porto di Trapani: si profilano denunce per due migranti per le presunte aggressioni. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:22:00 GMT)

Migranti : la Diciotti attracca nel porto di Trapani : È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 Migranti, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a bordo per il timore di tornare in Libia. Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Croce rossa, protezione civile e organizzazioni umanitarie hanno atteso per ore i Migranti nel molo Ronciglio. La nave ha sostato a lungo nel tratto ...

Migranti - nave Diciotti è attraccata al porto di Trapani | : L'imbarcazione della Guardia costiera con a bordo 67 persone, soccorse il 9 luglio dal cargo Vos Thalassa, è approdata nel porto siciliano. Indagini sulla presenza di scafisti a bordo e sulla presunta ...

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica ...

Migranti - nave Diciotti è attraccata al porto di Trapani : Migranti, nave Diciotti è attraccata al porto di Trapani L’imbarcazione della Guardia costiera con a bordo 67 persone, soccorse il 9 luglio dal cargo Vos Thalassa, è approdata nel porto siciliano. Indagini sulla presenza di scafisti a bordo e sulla presunta aggressione subita dall’equipaggio del ...

La Diciotti attracca a Trapani : denunciati due migranti per minacce e dirottamento : Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto di Trapani nave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67 migranti, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a bordo per il timore di tornare in Libia. Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Croce rossa, protezione civile e organizzazioni umanitarie hanno ...

Migranti - fonti Mit : la nave Diciotti sta attraccando a Trapani : "La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Proseguono gli accertamenti volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del ...

La nave Diciotti sta attraccando a Trapani : "La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Proseguono gli accertamenti volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del Vos Thalassa". Lo rendono noto fonti del ministero dei Trasporti.