La Diciotti attracca a Trapani | denunciati due migranti per minacce e dirottamento

(Di giovedì 12 luglio 2018) Articolo aggiornato alle ore 14,47 del 12 luglio 2018 Ore 14,47 - È arrivata nel porto dinave 'Diciotti' della Guardia costiera con a bordo i 67, salvati sabato, e prelevati domenica dal cargo italiano Vos Thalassa, dopo le presunte tensioni a bordo per il timore di tornare in Libia. Forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Croce rossa, protezione civile e organizzazioni umanitarie hanno atteso per ore inel molo Ronciglio. La nave ha sostato a lungo nel tratto di mare tra Birgi e Favignana in attesa del via libera dopo le indagini per individuare i presunti facinorosi. Poi, quando sembrava a un passo dall'attracco, è tornata al largo, di fronte alle isole Egadi. Lo sbarco atteso alle 8 è stato effettuato quasi sette ore dopo, in un tira e molla estenuante. Ora inizia la partita giudiziaria. ...