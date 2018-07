La Cuoa business school conferma il trend positivo

Rugby – Cuoa business School e Benetton insieme per promuovere lo sport : Giornata di formazione con il Benetton Rugby per gli allievi del CUOA. L’iniziativa realizzata da CUOA Business School e Benetton Rugby promuove lo sport come risorsa da cui imparare e trarre ispirazione da mettere a frutto in azienda. Per i partecipanti dell’11ª e 12ª edizione dell’MBA Imprenditori di CUOA Business School, venerdì 8 giugno è stata una giornata dedicata alla formazione outdoor, organizzata in collaborazione con Benetton Rugby. ...