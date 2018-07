La Cina ha inventato un modo di fare tecnologia Trump se ne faccia una ragione

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) Improbabile. Leggere Created in China: how China is becoming a global innovator, libro che parla dell’innovazione in, e ritrovarsi a chiacchierare con Georges Haour – autore del saggio insieme a Max von Zedtwitz e docente all’Imd di Losanna – seduti nel giardino della residenza di uno degli ultimi ministri dell’Imperatore, oggi albergo pieno di fascino nel centro di Pechino. Ciò che segue sono appunti, non troppo ordinati, di quanto ascoltato. Eventuali errori sono di mia unica responsabilità. L’innovazione riguarda la qualità della produzione e occorre misurarla. Una delle metriche sono gli investimenti in R&S come quota percentuale del Prodotto interno lordo. Nel caso cinese sono cresciuti dallo 0,5% del 1995 a oltre il 2% per cento nel 2016, con l’obiettivo dichiarato del 2,5% al 2020, superando così gli investimenti medi dei paesi dell’Unione ...