La Camera taglia i vitalizi Non c' è niente da festeggiare

Vitalizi - ok della Camera al taglio Ora la battaglia 5S va in Senato Di Maio : "I ricorsi non preoccupano" : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I si' sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio : “Pronta delibera Camera per tagliare i vitalizi - fondo servirà per aumentare pensioni minime” : Luigi Di Maio annuncia che alla Camera è pronta la delibera per tagliare i vitalizi degli ex parlamentari. Con la somma recuperata da questo taglio e da quello delle pensioni d'oro, il vicepresidente del Consiglio vuole creare un fondo per aumentare le pensioni minime e portarle a 780 euro mensili.Continua a leggere

Scrive “tagliamo la gola a Boldrini e Saviano” su Twitter - l’ex presidente della Camera lo querela : Un odontotecnico torinese ha minacciato Laura Boldrini e Roberto Saviano e ha rimediato una denuncia: "Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente. Ma c'è un'altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a ...

'Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano' : l'ex presidente della Camera querela l'hater salviniano : ' Da leone da tastiera a coniglio in fuga ', scrive Laura Boldrini in un post su Facebook annunciando querele . Il riferimento è a un signore, Raffaele Alloero, autore di un tweet in cui invitava a ' ...

'Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano' : l'ex presidente della Camera denuncia hater : 'Da leone da tastiera a coniglio in fuga. Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l'odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini , condivide con lui idee, valori e modalità di ...