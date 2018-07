 La Camera dice sì al taglio dei vitalizi agli ex parlamentari pronti a fare causa?

agi

(Di giovedì 12 luglio 2018) La riforma dei, bandiera, fin dalbori, delle batte grilline, prende forma. L'ufficio di presidenza dellaha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che ta idegli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. Via libera al provvedimento. Nonostante le critiche, ovviamente, di chi una riforma l’aveva pensata così ma non proprio così (vedi Cirielli di Fratelli D’Italia, che comunque la voterà), e, soprattutto, le minacce, ancor più ovvie, degli exche potrebbero mettere da parte le ruggini delle batte politiche del passato per riunirsi in una class-action nei confronti, dicono, di ogni singolo componente dell’Ufficio di presidenza. "Nel ...