La Camera approva il taglio dei vitalizi | M5S festeggia Di Maio | “Ora tocca al Senato”

La Camera approva il taglio dei vitalizi. Di Maio : "Il sogno diventa realtà" : L'Ufficio di presidenza della Camera ha approvato la delibera del presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. Per festeggrare il traguardo raggiunto i parlamentari del ...

La Camera approva il taglio dei vitalizi : Via libera della Camera al taglio dei vitalizi . L'Ufficio di Presidenza di Montecitorio ha infatti approvato le modifiche alla disciplina in materia di trattamento previdenziale dei deputati cessati ...

Camera approva il taglio ai vitalizi - Di Maio : "Giornata storica" - : L'Ufficio di Presidenza ha dato l'ok alla delibera presentata dal presidente di Montecitorio Roberto Fico. Il vicepremier: "Questa vittoria la dedichiamo a tutti i cittadini penalizzati dalla legge ...

Vitalizi - Camera approva taglio. Di Maio : 'Il sogno diventa realta'' : "La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara", ha sostenuto quindi Di Maio, perche' "il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Vitalizi - la Camera approva il taglio. Di Maio : «Giornata storica» : Via libera dall'ufficio di presidenza della Camera alla delibara sul taglio dei Vitalizi. «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i Vitalizi, aveva dichiarato il vice...

La Camera ha approvato il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati : I vitalizi concessi saranno ricalcolati con il metodo contributivo, per un risparmio di circa 40 milioni di euro The post La Camera ha approvato il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati appeared first on Il Post.

Vitalizi : la Camera approva il taglio - giornata storica per Di Maio : L’ufficio di presidenza della Camera ha dato l’ok alla delibera del presidente Roberto Fico, che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza M5s e Lega, 1 del Pd e 1 di Fdi. I deputati di Forza Italia si sono astenuti. Il Movimento 5 stelle festeggia la vittoria con palloncini gialli e bottiglie di champagne davanti al Parlamento. “Stiamo ...

La Camera approva il taglio dei vitalizi. Di Maio : giorno importantissimo per tutti i cittadini : Ok della Camera al taglio dei vitalizi. L’ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. ...

Camera approva taglio dei vitalizi : 16.28 L'Ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera al taglio dei vitalizi. Con 11 voti (9 M5S e Lega,1 Pd e 1 FdI) è stata approvata la delibera del presidente Fico, che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni in base al metodo contributivo.

Vitalizi - la Camera approva il taglio. Di Maio : «Giornata storica» : Via libera dall'ufficio di presidenza della Camera alla delibara sul taglio dei Vitalizi. «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i Vitalizi, aveva dichiarato il vice...

La Camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto approvata a gennaio : La camera bassa del parlamento polacco ha approvato oggi un emendamento per correggere la controversa legge che prevedeva fino a tre anni di carcere per chi accusava la Polonia di complicità nell’Olocausto. Se l’emendamento verrà approvato anche dal Senato, il The post La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto approvata a gennaio appeared first on Il Post.

Canada - la Camera approva cannabis legale : via-libera ad agosto : Il Canada potrebbe presto divenire il primo membro del G-7 a legalizzare l'uso della cannabis per scopi ricreativi. Dopo la decisione favorevole, in prima lettura, del Senato, il disegno di legge ...

Argentina - la Camera dice si all'aborto : il disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia [VIDEO] di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido viva la vita. L'aborto supera lo scoglio della Camera Dopo ...

Argentina - la Camera dice si all'aborto : il disegno di legge è stato approvato : Dopo il caso dell'Irlanda e della Polonia di poco tempo fa, è il turno dell'Argentina. La Camera dei deputati ha approvato oggi la depenalizzazione dell'aborto dopo una lunga seduta durante la quale, all'esterno del Congresso, migliaia di persone manifestavano pro o contro. Non sono state quindi incisive, per ora, le numerose manifestazioni sparse per tutto il paese al grido "viva la vita". ...Continua a leggere