La Camera approva il taglio dei vitalizi | Di Maio | giornata storica

Vitalizi - la Camera ha approvato i tagli. Ecco cosa cambia (e chi ci perde) : Non scompaiono assegni e pensioni dei parlamentari, ma certamente si assottigliano con quella che il Movimento Cinque Stelle chiama l’abolizione dei Vitalizi. È una riforma fra le prime sponsorizzate dalla forza di governo e che vede la luce nel luglio del 2018, un anno dopo l’approvazione alla Camera di un testo simile, poi non passato al Senato. È il primo sponsor di questa legge, il ministro del Lavoro Luigi di Maio, a gioire sui social nel ...

Vitalizi : la Camera approva il taglio - giornata storica per Di Maio : L’ufficio di presidenza della Camera ha dato l’ok alla delibera del presidente Roberto Fico, che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza M5s e Lega, 1 del Pd e 1 di Fdi. I deputati di Forza Italia si sono astenuti. Il Movimento 5 stelle festeggia la vittoria con palloncini gialli e bottiglie di champagne davanti al Parlamento. “Stiamo ...

La Camera approva il taglio dei vitalizi. Di Maio : giorno importantissimo per tutti i cittadini : Ok della Camera al taglio dei vitalizi. L’ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. ...

