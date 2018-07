Killing Eve | thriller con brio

Sandra Oh - il potere di Grey’s Anatomy e l’amore per Killing Eve : “Dopo Cristina Yang potevo dire no” (video) : A quattro anni dall'addio al suo ruolo più importante in carriera, Sandra Oh è tornata in tv con l'acclamato thriller Killing Eve, che è stato accolto col plauso della critica e l'interesse del pubblico, affermandosi come uno dei titoli migliori della seconda parte di questa stagione tv. Prima di diventare protagonista della nuova serie di BBC America, la Oh ha aspettato per diversi anni accontentandosi di lavorare poco e per piccoli ruoli, ...