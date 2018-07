Juventus | lunedì 16 luglio verrà presentato CR7 Ma niente show

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus/ Ultime notizie - lunedì alla presentazione parlerà italiano... : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Juventus - CR7 sorprende tutti : lunedì parlerà italiano. Vi spieghiamo perchè… : CR7 sorprende tutti- lunedì è il grande giorno. Cristiano Ronaldo è pronto a vestire bianconero dinanzi ai suoi nuovi tifosi. Cresce l’attesa, città totalmente in fermento. Ronaldo sarà presentato all’Allianz Stadium dinanzi ad una cornice di tifosi pazzesca. Una presentazione senza eguali, la quale andrà in scena dopo le visite mediche di rito e dopo […] L'articolo Juventus, CR7 sorprende tutti: lunedì parlerà italiano. Vi ...

Juventus-CR7 - lunedì la presentazione da star all’Allianz Stadium : CR7 ALL’ ALLIANZ Stadium- lunedì sarà il giorno della presentazione ufficiale Di CR7 in maglia bianconera. L’attaccante portoghese arriverà a Torino domenica notte o lunedì mattina, svolgerà le visite mediche e poi verrà presentato in grande stile all’Allianz Stadium. Come riporta l’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, il portoghese verrà presentato da grande star all’interno ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale/ Ultime notizie - lunedì la presentazione : sarà un evento memorabile : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:28:00 GMT)

