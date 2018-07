Joaquin Phoenix rompe il silenzio sul suo Joker e promette un cinecomic molto diverso dal

Joaquin Phoenix : “La mia fonte d’ispirazione? I miei personaggi” : Joaquin Phoenix a Federico Pontiggia: “Per un attore della mia generazione è impossibile non essere stato influenzato da maestri come Robert De Niro e Al Pacino, ma quando recito non voglio imitare nessuno: cerco di fare solo quello che è più vero e onesto per il mio personaggio”. Joaquin Phoenix, uno dei più famosi e apprezzati attori di Hollywood, interprete di A Beautiful Day è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella ...