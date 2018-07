Jessica Biel | criticata per una foto scattata insieme al figlio Silas

Justin Timberlake e Jessica Biel - Midnight in Paris : Una coppia innamorata prima o poi fa sempre tappa a Parigi. Justin Timberlake e Jessica Biel non fanno eccezione. I due, sempre attenti alla privacy familiare, hanno condiviso in Rete una rara foto in coppia. È notte, la tour Eiffel fa da sfondo, si abbracciano. «Midnight», scrivono come didascalia, ispirandosi al Midnight In Paris di Woody Allen, girato in quelle vie. Il cantante è in Europa per il suo Man of the Woods Tour, e l’attrice ...

The Sinner - in chiaro la serie Tv con Jessica Biel : The Sinner sbarca in chiaro per i fan italiani: a partire da domenica, 20 maggio 2018, la serie Tv con Jessica Biel andrà in onda sul Canale 20 di Mediaset per otto episodi imperdibili. La trama di The Sinner mette al centro del drama il passato di Cora, interpretata da Jessica Biel, che senza alcun motivo apparente, uccide un ragazzo durante una tranquilla giornata al lago. The Sinner trama e anticipazioni sulla serie The Sinner si basa sul ...