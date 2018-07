Jade Raymond spiega il motivo principale che spinge i fan a giocare ai titoli di Star Wars

Jade Raymond svela dettagli sul nuovo gioco di EA Motive : Jade Raymon è famosa per il lavoro svolto sulla saga di Assassin's Creed, la producer ha successivamente lasciato Ubisoft ed è passata ad EA dove, a capo dello studio EA Motive è stata incaricata di portare avanti un nuovo progetto.Non sappiamo quasi nulla sul nuovo titolo, tuttavia tramite un'intervista con Gameinformer la Raymond ha svelato qualche dettaglio in più. Il titolo sarà un action adventure dinamico:"Stiamo cercando di reinventare il ...