Italiani nel Regno Unito tra studio e lavoro | ecco quanti sono

Atletica : Finelli-Fedi - due grossetani campioni Italiani master : Grosseto, 11 luglio 2018 - Una doppietta d'oro per l'Atletica Grosseto Banca Tema nei campionati italiani master ad Arezzo, con due portacolori della società maremmana che conquistano il titolo ...

SALVINI NELLA TENDOPOLI : "VOI SFRUTTATI? PRIMA GLI Italiani"/ Video - tour nella baraccopoli : "qua si schiatta" : SALVINI nella TENDOPOLI: "Voi SFRUTTATI? PRIMA gli italiani". Il ministro dell'Interno in visita a San Ferdinando, Reggio Calabria: Video, la contestazione degli immigrati(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:42:00 GMT)

Salvini nella Tendopoli : "Voi sfruttati? Prima gli Italiani"/ Video - ministro contestato da immigrati : Salvini nella Tendopoli: "Voi sfruttati? Prima gli italiani". Il ministro dell'Interno in visita a San Ferdinando, Reggio Calabria: Video, la contestazione degli immigrati(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Sondaggi - gli Italiani vogliono rimanere nell’Euro : a 3 su 4 la moneta unica piace : Il 75% degli italiani è convinto di voler restare nell'Euro e il 65% ritiene inutile un referendum sull'uscita dalla moneta unica. A essere favorevoli all'Euro sono soprattutto gli elettori di Pd e Fi, ma anche per quelli di M5s e Lega la preferenza è la permanenza nella moneta unica. Per quanto riguarda le intenzioni di voto continua il testa a testa tra M5s e Lega.Continua a leggere

Listeria : gli Italiani hanno consumato 402 - 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017 : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in ...

L'asso nella manica del «ministro burocrate» Investimenti Italiani per uno stop alle partenze : Se a sventolarcelo sotto gli occhi fosse Matteo Salvini gli 'indignados' del Pd, le indomite 'magliette rosse' e i Saviano con il resto della gauche caviar di Repubblica avrebbero facile gioco del ...

Golf - European Tour 2018 : Erik Van Rooyen scappa via nel Dubai Duty Free Irish Open - Italiani nelle retrovie : Erik Van Rooyen vola via nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club, in Irlanda. Il sudafricano ha realizzato un giro da favola nel terzo round del torneo, chiudendo in 66 colpi con 6 birdie nelle prime 9 buche e prendendo il largo fino a quota -14. Van Rooyen dispone ora di 4 lunghezze di margine sulla coppia composta dallo ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : buona prova degli Italiani nelle semifinali delle prove sprint - in cinque vanno in finale : buona prova per le ragazze italiane nelle semifinali delle prove sprint nella tappa magiara di Tiszaujvaros valevole per la Coppa del Mondo 2018. nelle sei semifinali odierne (tre per gli uomini e tre per le donne) tutte le nostre rappresentanti passano alla finale di domani, mentre tra gli uomini passano in due. Domani, a rappresentare i nostri colori, dunque, ci saranno Alessia Orla, Giorgia Priarone e Ilaria Zane, mentre tra gli uomini ...

Prenestina - rom e Italiani nell'ex fabbrica occupata : 'Questa è la nostra casa' : Surdu, Memet, Cristi. Cognomi stranieri scritti con il pennarello sulle cassette della posta. È questa la prima cosa che si scorge guardando il cancello dell'ex fabbrica Fiorucci di via Prenestina 913,...

Tour de France 2018 : saranno 13 gli Italiani al via. Obiettivi e ruolo nelle rispettive squadre : Al Tour de France 2018 troveremo 13 corridori italiani. Pochi ma buoni si potrebbe dire in questi casi, ma resta il fatto che il contingente azzurro negli ultimi 30 anni era stato così ridotto solo una volta, nel 2016. Al via troveremo tanti uomini di esperienza e pochi giovani (età media che sfiora i 32 anni), ma potremo contare comunque su qualche carta importante. Andiamo quindi ad analizzare gli Obiettivi e il ruolo nelle rispettive squadre ...

HuffPost 11° nella classifica ComScore dei siti Italiani : HuffPost è undicesima nella classifica ComScore dei primi 60 siti italiani per total digital audience relativa al mese di aprile, con 7 milioni 895 mila visitatori unici. Un risultato che colloca la testata sopra testate storiche e portali di molti dei principali quotidiani nazionali.A guidare la classifica si conferma Repubblica.it, seguita da Citynews, Corriere della Sera, TgCom24 e Donna Moderna Network. Per le testate del gruppo Gedi, ...

Ludopatia - gli Italiani spendono più di 100 miliardi nel gioco d’azzardo. Quando una crisi diventa sintomo : Nelle lotterie, nei gratta e vinci, nei poker online, il risultato è del tutto casuale e le probabilità di vincere sono pressoché nulle. Nonostante questo, gli italiani spendono più di 100 miliardi di euro l’anno nelle slot machine, nei bingo e in altre diavolerie online. È quello che emerge dalla rielaborazione dei dati del Monopolio di Stato del 2017, fatta dall’Associazione per lo studio del gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo, come altre ...

Tour de France 2018 : gli Italiani al via saranno 13 - così pochi solo nel 2016 : È ormai definita la starting list del Tour de France 2018. [VIDEO] A due giorni dalla presentazione delle squadre di giovedì 5 luglio, primo atto ufficiale in vista del via di sabato, tutti i team hanno annunciato i corridori scelti. In virtù delle nuove regole entrate in vigore all’inizio della stagione le squadre saranno composte da soli otto corridori, anziché i nove che si potevano schierare fino alla passata edizione. Le formazioni saranno ...

Tour de France 2018 : gli Italiani al via saranno 13 - così pochi solo nel 2016 : È ormai definita la starting list del Tour de France 2018. A due giorni dalla presentazione delle squadre di giovedì 5 luglio, primo atto ufficiale in vista del via di sabato, tutti i team hanno annunciato i corridori scelti. In virtù delle nuove regole entrate in vigore all’inizio della stagione le squadre saranno composte da soli otto corridori, anziché i nove che si potevano schierare fino alla passata edizione. Le formazioni saranno 22, ...