Io so che tu sai che io so Su Rete 4 il film con Monica Vitti oggi | 12 luglio 2018

IO SO che TU SAI che IO SO/ Su Rete 4 il film diretto da Alberto Sordi (oggi - 12 luglio 2018) : Io so che tu sai che io so, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 12 luglio 2018. Nel cast: Monica Vitti, Isabella De Bernardi, alla regia Alberto Sordi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:24:00 GMT)

Sospese le ricerche del 65enne scomparso a Pré-Saint-Didier - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Roberto Raineri è scomparso lo scorso 5 luglio AOSTA. Sono state Sospese le ricerche di Roberto Raineri, il ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi : Mouilleron-Saint-Germain-La Roche-sur-Yon. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi (domenica 8 luglio) si svolgerà la seconda tappa del Tour de France 2018, 182 km da Mouilleron-Saint-Germain a La Roche-sur-Yon. Anche il percorso odierno sembra particolarmente adatto ai velocisti, con un finale completamente pianeggiante. Negli ultimi chilometri saranno però presenti delle insidie planimetriche, con le squadre degli sprinter che dovranno pilotare bene i propri capitani. Fernando Gaviria cercherà di difendere la maglia ...

F1 - Carlos Sainz Jr. mette in guardia i piloti di MotoGp : “a Silverstone non troveranno quello che avrebbero voluto” : Il pilota della Renault ha messo in guardia i piloti di MotoGp, avvertendoli che non saranno soddisfatti dell’asfalto che troveranno a Silverstone L’asfalto di Silverstone fa discutere i piloti di Formula 1, sorpresi dai problemi riscontati durante le prime sessioni di libere. Sconnessioni e buche sono i guai principali riscontrati da tutti i protagonisti in pista, in particolare da Sainz, che ha anche avvertito i colleghi ...

Buffon giocherà nel Paris Saint-Germain : Ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo, verrà presentato lunedì al Parco dei Principi (e poi sotto la torre Eiffel) The post Buffon giocherà nel Paris Saint-Germain appeared first on Il Post.

Buffon-Paris Saint-Germain - visite mediche superate in gran segreto : adesso la firma sul contratto [GALLERY] : Nella giornata di oggi il portiere del Paris Saint-Germain ha superato le visite mediche con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano adesso è in sede per firmare il suo nuovo contratto Mentre la Juventus sogna il colpo Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon ha sostenuto nella giornata di oggi le visite mediche con il Paris Saint-Germain. Come riporta RMC Sport, il portiere italiano ha superato brillantemente i test fisici, spostandosi poi ...

Stash dei Kolors picchiato per aver difeso una donna : “Caro stronzo - tu sai chi sei. E ora saprai anche chi sono io” : “Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente. Quindi, caro stronzo, tu sai chi sei. E ora con un po’ di fortuna saprai anche chi sono io”. A parlare così e Stash, leader dei The Kolors, che è intervenuto per fermare un ragazzo dopo averlo visto schiaffeggiare la sua fidanzata e che mostra sul viso, in una foto postata su Instagram, i segni della ...

Mondiali di calcio : 19 curiosità che forse non sai sul torneo calcistico più prestigioso : I Mondiali di calcio sono “l’evento sportivo più seguito del mondo” e si svolgono ogni 4 anni per determinare la squadra campione del mondo. Il torneo è organizzato dalla FIFA e l’edizione di quest’anno si sta svolgendo in Russia. Ecco una lista di 19 cose interessanti e curiose che forse non sai sul torneo calcistico più prestigioso. I Mondiali 2018 sono i primi ad essere ospitati dalla Russia. Questa edizione sarà l’11ª apparizione della ...

Toninelli - botta d'orgoglio : 'Salvini - lo sai che pure io...'. I 5 Stelle lo mandano al macello : 'Se i porti si chiudono o si aprono lo decide il ministro dell'Interno'. Matteo Salvini , di fronte al popolo festante della Lega a Pontida , ha deciso di umiliare pubblicamente il ministro delle ...

7 cose che - forse - non sai sugli imperatori : Il più famoso è il pinguino imperatore, che si chiama così perché è il più grande e alto pinguino del mondo , 115 cm in media, . Ma ci sono anche lo scorpione imperatore , Pandinus imperator, che da ...

Mosaico di parole - l'assurdo che diverte a Modica : Tutto pronto per lo spettacolo teatrale "Mosaico di parole, l'assurdo che diverte" nell'atrio comunale a Modica. Laboratorio di teatro terapia.

Dieci cose che (forse) non sai su Xiaomi! : Nelle prossime righe siamo ben lieti di rivelarvi Dieci cose che (forse) non sai di Xiaomi, un brand che da poco tempo è presente in via ufficiale anche qui in Italia grazie alla presenza di un flagship store aperto a Milano. Xiaomi è sinonimo di qualità e attenzione al consumatore, e molti di voi conosceranno questa azienda cinese per l’altissimo rapporto qualità/prezzo dei suoi smartphone, ma Xiaomi è molto di più. Ecco perché abbiamo raccolto ...