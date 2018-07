Inter | problemi per Eder al Jiangsu

Bordoni : Interrogazione a sindaca e assessore per problemi via degli Estensi : Roma – “Con la migrazione di circa mille dipendenti della Tim nelle sedi di proprieta’ dell’azienda in via degli Estensi, si sono venuti a creare notevoli disagi. Parliamo di una zona a vocazione prettamente residenziale, con insediamenti costituiti da piccoli edifici e con una viabilita’ progettata per volumi decisamente ridotti. Adesso, con lo spostamento delle risorse aziendali, si e’ venuta a creare una ...

#Vodafonedown - problemi di connessione a Internet in diverse parti d'Italia : Dopo Tre, tocca a Vodafone. diverse persone in tutta Italia infatti stanno segnalando problemi a connettersi al traffico dati ma c'è anche chi lamenta difficoltà ad effettuare e ricevere telefonate. problemi anche...

3 ITALIA DOWN - OGGI 10 LUGLIO : PROBLEMI CON CONNESSIONE DATI/ Internet non funziona : la nota dell’operatore : 3 ITALIA DOWN, OGGI 10 LUGLIO: Internet non funziona. Black out in tutta ITALIA per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico DATI e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Roma – Tra mercato e futuro - a tutto Monchi : “Mertens non ci Interessa. Florenzi? Problemi sul rinnovo” : Il direttore sportivo della Roma ha presentato oggi Coric e Bianda, rispondendo anche alle domande su altri obiettivi giallorossi “Mertens è un obiettivo della Roma? No“. E’ netta la risposta del ds della Roma, Monchi, sul paventato interesse dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. “Ziyech interessa? Non posso dire no al 100%, è un giocatore che seguo da tempo, ma nel suo ruolo al momento abbiamo ...

ILIAD problemi velocità Internet lenta : ILIAD, test di velocità rilevano rete più lenta rispetto ad altri operatori telefonici. internet lento con ILIAD può essere alcuni test lo dimostrano.

Stadio Roma - Bonafede : “Nessun ripensamento su Intercettazioni - provvedimento crea grossi problemi alle procure” : Nessun ripensamento sullo stop e sulle modifiche annunciate al decreto intercettazioni. A rivendicarlo, a margine della relazione del Garante dei detenuti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il provvedimento sulle intercettazioni ha trovato lo sfavore di avvocati, magistrati e di tutti gli addetti ai lavori. Da un punto di vista sostanziale indebolisce la lotta a quei fenomeni che le intercettazioni tendono a combattere e sta ...

Problemi Iliad Italia per segnale Internet senza 4G? Una soluzione nelle zone poco servite : Sono reali i Problemi Iliad Italia con il segnale internet scarso, certamente non in 4G, nelle aree meno servite come quelle lontane dalle zone metropolitane? I primissimi clienti del vettore che hanno aderito all'unica offerta super scontata di 5.99 euro hanno pure sperimentato qualche anomalia nella connessione di rete, giusto dunque fare chiarezza sulla bontà del servizio o meno del vettore. Direttamente nella redazione di OM - ...

Intervista a Laura Boldrini : “Salvini è disperato - cerca di distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali” : Raggiunta da Fanpage.it, l'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, commenta il caso Aquarius e la chiusura dei porti italiani disposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Salvini continua a fare campagna elettorale e vuol far credere di aver fatto una mossa senza precedenti, ma questa è una delle sue solite fake news. Salvini sta solamente manipolando l'opinione pubblica e porterà l'Italia all'isolamento".Continua a ...

Premiato alla conferenza Internazionale 'Macroproblemi 2018' un lavoro degli alunni della Scuola Ungaretti di Grosseto : ... "Nel XLIII incontro internazionale Macroproblemi 2018, anno Europeo del patrimonio culturale, nel contesto di dissemination della cultura e avvicinamento dei giovani alla scienza, con particolare ...

I bambini di Gaza : una Intera generazione affetta da problemi mentali : "Si tratta letteralmente della piu' grande prigione a cielo aperto del mondo". L'organizzazione britannica ha condotto un sondaggio tra 150 bambini e 150 assistenti sociali per l'infanzia, scoprendo ...

Canale 5 - problemi tecnici/ Maria De Filippi : Amici 2018 a rischio Interruzione : Canale 5, problemi tecnici: manda in loop i promo durante la pubblicità di Amici 2018 e il programma è a rischio interruzione. Cosa è successo durante la fascia promozionale?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:47:00 GMT)

Inter - Spalletti / "Rinnovo? Non ci sono problemi. Scudetto? Il calciomercato..." : Inter, Spalletti: il tecnico nerazzurro parla del rinnovo come cosa ormai fatta e svela che per vincere lo Scudetto ci vuole qualche innesto anche se il fairplay finanziario...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:11:00 GMT)

Tanti problemi Tiscali il 21 maggio : non funziona connessione Internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...

Allerta problemi Wind e Tre dal 7 maggio : zone Interessate e cause : Potrebbe essere una settimana densa di problemi Wind e Tre quella partita oggi 7 maggio: le due compagnie telefoniche avrebbero dato il via ad una campagna informativa via SMS in cui tutti i clienti di una determinata area geografica sono stati avvisati di possibili malfunzionamenti di rete. Quali le zone interessate e i motivi delle anomalie? Come segnalato dai colleghi di UpGoNews, ecco che il messaggio testuale in arrivo per i clienti dei ...