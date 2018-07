Inter e Roma | idea Salvio

Roma - è sfida all'Inter per un attaccante argentino : Come riportato da Centro Suono Sport nel corso della trasmissione 'Te la do io Tokyo', il giocatore ha un prezzo compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. Su di lui anche l'Inter, alla ricerca come i ...

Dal 12 luglio arriva a Roma il Jazz Samba International Festival : Jazz Samba International Festival con i patrocinio dell’ambasciata del Brasile a Roma. Quando la bossa nova di Joao Gilberto e Tom Jobim approda negli Stati Uniti si apre un canale tra Brasile e Nord America che porterà allo sviluppo di un nuovo linguaggio musicale che attraversa Jazz e Samba, i cui alfieri furono Sergio Mendez, Flora Purim, Hermeto Pascoal, Airto Moreira, Dom Um Rumao, Nana Vasconcelos, Toninho Horta, Milton ...

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...

Florenzi lascia la Roma?/ Ottimismo per il rinnovo - Monchi fa muro contro l’Inter di Spalletti : Alessandro Florenzi lascia la Roma? C'è Ottimismo per il rinnovo del terzino: la dirigenza giallorossa sta facendo muro alle richieste dell'Inter di Spalletti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Roma - incontro Raggi – Di Maio. Riparte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina Interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Mercato Roma - l'Inter cerca un terzino in prestito : Florenzi si allontana : Secondo quanto riporta Sky Sport, però, i nerazzurri vorrebbero acquistare questo profilo solo in prestito con diritto di riscatto . Una formula non applicabile alla trattativa per Florenzi e per il ...

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big - oggi 9 luglio - : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big (oggi 9 luglio) : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi 9 luglio 2018 tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 07:33:00 GMT)

Serie A - lunedì si radunano Inter - Juve - Milan - Inter - Napoli e Roma : Domani è il grande giorno delle big. Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma si radunano nello stesso giorno, lunedì 9 luglio. Inter - Alle 17 ci sarà il raduno ad Appiano Gentile, con la prima seduta di ...

Rossi : 'Ronaldo? Un bene per tutti L'Inter lotterà con la Juve per lo scudetto - Roma e Napoli più indietro' : Lui giocherà ogni partita per dimostrare a Florentino Perez che errore abbia fatto il Real a non trattarlo da giocatore più forte al mondo. Le motivazioni non fanno invecchiare. Juve a due punte? No. ...

Nainggolan - parla la sorella Rania : 'Radja non voleva lasciare la Roma. L'Inter può fare male alla Juve' : Intervistata da ' Fuorigioco ', settimanale della Gazzetta dello Sport , la sorella gemella di Radja Nainggolan , Rania , ha parlato della scelta del fratello di passare dalla Roma alL'Inter . IL RAPPORTO CON RADJA - 'Al 90% io giocherò con la Vis Fondi, calcio a 5.

Florenzi vuole restare alla Roma - l'Inter vira su altri terzini (RUMORS) : l'Inter, dopo Nainggolan, avrebbe voluto prelevare dalla Roma anche Alessandro Florenzi [VIDEO], un altro giocatore che Luciano Spalletti conosce molto bene, avendolo allenato quand'era sulla panchina giallorossa, e che avrebbe riabbracciato volentieri. Tuttavia, le speranze nerazzurre di arrivare all'esterno italiano si sono ormai ridotte al lumicino, poiché l'ex Crotone non ha alcuna intenzione di muoversi dalla capitale, ed è pronto a ...

Florenzi all'Inter?/ Roma - crescono le possibilità di un passaggio in nerazzurro : Florenzi sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo della Roma. Si allontana quindi l'Inter che aveva scelto lui come nuovo esterno in caso di rottura con i giallorossi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Roma – Tra mercato e futuro - a tutto Monchi : “Mertens non ci Interessa. Florenzi? Problemi sul rinnovo” : Il direttore sportivo della Roma ha presentato oggi Coric e Bianda, rispondendo anche alle domande su altri obiettivi giallorossi “Mertens è un obiettivo della Roma? No“. E’ netta la risposta del ds della Roma, Monchi, sul paventato interesse dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. “Ziyech interessa? Non posso dire no al 100%, è un giocatore che seguo da tempo, ma nel suo ruolo al momento abbiamo ...