Infortunio Meret | il comunicato del Napoli sull’operazione

(Di giovedì 12 luglio 2018)è stato operato oggi per la riduzione della frattura all’ulna, ildelsul giovane portiere “Alexè stato operato oggi alla Clinica Pineta Grande per la riduzione della frattura dell’ulna sinistra. Gli è stata applicata una piccola placca per dare una stabilità primaria che favorisca la corretta guarigione e riduca i tempi di immobilizzazione. Tra circa 4 settimane, il calciatore si sottoporrà ad un controllo per stabilire i corretti tempi di guarigione”. Questo ildelapparso sull’account Twitter ufficiale del club in merito all’operazione ad Alex, portiere arrivato in estate dall’Udinese.L'articolo: ildelsull’operazione SPORTFAIR.