Influenza | la Spagnola del 1918 ricostruita in 3D

(Di giovedì 12 luglio 2018) La temibiledelin 3D. Lo studio, condotto dai ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Usa), è pubblicato su ‘Scientific Reports’, e secondo i ricercatori sarà utile per la messa a punto di nuovi vaccini contro diverse malattie virali, inclusa l’. Per riprodurre nei dettagli la struttura del virus della(H1), il team ha utilizzato particelle simili ai virus (Vlp o pseudovirus), strutture a base proteica che mimano i virus e si legano agli anticorpi. Dal momento che questi pseudovirus non sono infettivi, perché privi di materiale genetico, rappresentano una promessa per la ricerca sui vaccini. Il gruppo di Audray Harris e Dustin McCraw è convinto che la ricerca possa essere utile agli studi su nuovi vaccini mirati a proteggerci da diversi virus, dall’Hiv a Ebola fino alla Sars. E ...