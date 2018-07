Incendi | la Protezione Civile di Roma Capitale lancia la campagna di sensibilizzazione

Incendi - allerta della Protezione Civile Sardegna : roghi a Villacidro e nel Cagliaritano : allerta ‘arancione’ della Protezione Civile della Regione sarda per gli Incendi. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo Incendio in Sardegna, che nei prossimi giorni sarà interessata da un caldo record, con picchi fino a 42 °C. Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 13 luglio, è prevista un’allerta arancione per pericolosità alta nella zona del Campidano, di parte del ...

Incendi Sardegna - la Protezione Civile : 3 Canadair e 1 elicottero : Si rafforza l’apparato antIncendi della Sardegna per la campagna estiva 2018. Ai mezzi della flotta regionale si aggiungono infatti tre Canadair (CL-415), di stanza a Olbia, e un elicottero (AB-412) pronto a intervenire dalla base di Cagliari. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti deciso di assegnare all’isola mezzi ulteriori, che sono immediatamente operativi, per rendere ancora più efficace la lotta e l’attività ...

Protezione Civile : al via la campagna estiva antIncendio boschivo : Si apre oggi, formalmente, la campagna estiva antincendio boschivo. Lo hanno stabilito, come ogni anno, le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri – rivolte a Regioni, Province Autonome e ai Ministeri interessati – in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e consultabili sul sito www.ProtezioneCivile.gov.it. Le raccomandazioni – che richiamano le azioni intraprese a valle di quanto accaduto nella stagione estiva 2017, ...

Protezione Civile e Incendi boschivi : avviso pubblico per selezionare volontari : La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia prende parte al progetto europeo di costituzione di moduli di Protezione Civile per la risposta alle emergenze di carattere internazionale, mettendo a ...

Incendi - la Protezione Civile : “Due canadair in partenza per la Svezia” : Partiranno domani mattina da Ciampino due canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Can 27 e Can 31, diretti in Svezia, a Stoccolma per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi nel Paese scandinavo. Lo annuncia in una nota la Protezione Civile. I velivoli, d’intesa con il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Frattasi, sono ...