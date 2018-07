Imprese | Confartigianato su debiti pa | applicare compensazione debiti-crediti

Lavoro : Confartigianato Veneto - primo atto nuovo governo ostile alle Imprese (4) : (AdnKronos) - "Anche la scelta della forma del decreto legge lascia spazio a qualche riflessione. Intervenire sul Lavoro con misure d’urgenza, come il decreto legge, è indice di dirigismo politico e di scarsa propensione al dialogo sociale. La qualità dell’occupazione, concetto comunque diverso dall

Lavoro : Confartigianato Veneto - primo atto nuovo governo ostile alle Imprese (3) : (AdnKronos) - "Con riguardo alla reintroduzione delle causali - cui si associa anche l’allungamento dei termini di impugnazione – e l’assenza di un periodo transitorio, aggiungiamo che questa potrebbe avere principalmente un effetto: aumentare il contenzioso in materia di Lavoro. Si tratta insomma d

Lavoro : Confartigianato Veneto - primo atto nuovo governo ostile alle Imprese (2) : (AdnKronos) - “Tornando al tema del Lavoro - approfondisce Bonomo - troviamo inutile l’aumento dei costi di licenziamento dato che, almeno nel mondo della piccola impresa veneta, chi assume lo fa per investire in quella persona e non certo per licenziarla. Sull’irrigidimento dei contratti a termine

Lavoro : Confartigianato Veneto - primo atto nuovo governo ostile alle Imprese : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - “A 4 mesi dal voto del 4 marzo, e ad un mese esatto dal giuramento del nuovo governo la “grande attesa” per il primo atto economico si riduce ad un provvedimento molto ideologico e poca sostanza. Registriamo un pregiudizio verso le imprese”. E’ il giudizio a caldo del P

Lavoro : Confartigianato - su contratti termine rigidità e aumenti costi per Imprese : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Le misure sui contratti a termine contenute nel decreto dignità confermano i nostri timori: si introducono rigidità e costi per le imprese senza peraltro creare benefici per i lavoratori. Non è così che si favorisce l’occupazione”. E’ il giudizio espresso dal Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, il quale, in attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento, ...

Imprese : Confartigianato - ancora oggi debito Pa superiore ai 55 mld - 2 - : ... nel risparmio ed efficienza energetici, nell'economia circolare, nella riqualificazione urbana'.

Salvini a Confartigianato : Ora aiuti alle piccole Imprese : Teleborsa, - Brevissimo intervento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Assemblea di Confartigianato, prima di correre via per impegni istituzionali. "Ci tenevo troppo ad essere qui ed a ...

Imprese : Confartigianato Lombardia - Massetti riconfermato alla presidenza : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Eugenio Massetti e Vincenzo Mamoli sono stati riconfermati alla guida di Confartigianato Lombardia, rispettivamente come presidente e segretario generale, anche per il prossimo quadriennio. Lo rende noto Confartigianato Lombardia, al termine delle elezioni svoltesi ques

BANDO REGIONALE PER Imprese ARTIGIANE - PLAUSO DI CONFARTIGIANATO : visualizza articoli simili Close Cronaca POTENZA, MEETING SU ACCOGLIENZA E RIFUGIATI 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi (2) : (AdnKronos) - Confartigianato istituirà presso la sede di ciascuna associazione territoriale l’attivazione di un 'Credit Point Federfidi' per l’istruttoria delle pratiche di finanziamento. Federfidi, da parte sua, contribuirà alla formazione dei funzionari di Confartigianato per consentire l’attivaz

Imprese : accesso al credito più facile - siglato accordo Confartigianato Sicilia-Federfidi : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Confartigianato Imprese Sicilia e Federfidi hanno siglato, questa mattina, a Palermo, un accordo per favorire l’accesso al credito di artigiani e piccole e medie Imprese. Da oggi il percorso in banca sarà più snello grazie all’intervento di Confidi (il consorzio di Fede

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% Imprese Veneto ospita studenti per alternanza (4) : (AdnKronos) - "Un’intesa che, ponendosi in linea di continuità con quella sull’apprendistato duale del primo settembre 2016, segna un nuovo protagonismo delle parti sociali regionali su temi, che seppure diversi da quelli che tradizionalmente hanno impegnato la contrattazione regionale, vengono rico

Scuola : Confartigianato - il 17 - 3% Imprese Veneto ospita studenti per alternanza (3) : (AdnKronos) - Rispetto a quanto accade negli altri Paesi europei, la strada da fare rimane molta. “Due sono in particolare le criticità che emergono dalla comparazione con altri sistemi nazionali -prosegue-: in primo luogo si osserva che in Italia solo il 4,1% dei giovani under 30 studia o è in form